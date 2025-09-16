Apakah itu MACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

Tokenomik MACHINA (MXNA)

Memahami tokenomik MACHINA (MXNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MXNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MACHINA Berapakah nilai MACHINA (MXNA) hari ini? Harga langsung MXNA dalam USD ialah 0.003568 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MXNA ke USD? $ 0.003568 . Lihat Harga semasa MXNA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MACHINA? Had pasaran untuk MXNA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MXNA? Bekalan edaran MXNA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MXNA? MXNA mencapai harga ATH sebanyak 0.03216630953794221 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MXNA? MXNA melihat harga ATL sebanyak 0.002128887593718385 USD . Berapakah jumlah dagangan MXNA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXNAialah $ 86.10K USD . Adakah MXNA akan naik lebih tinggi tahun ini? MXNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

