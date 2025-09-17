Lagi Mengenai MXSOL

Mexc Staked SOL (MXSOL)

1 MXSOL ke USD Harga Langsung:

$243.39
$243.39$243.39
+0.51%1D
Mexc Staked SOL (MXSOL) Carta Harga Langsung
Mexc Staked SOL (MXSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 230.65
$ 230.65$ 230.65
24J Rendah
$ 245.29
$ 245.29$ 245.29
24J Tinggi

$ 230.65
$ 230.65$ 230.65

$ 245.29
$ 245.29$ 245.29

Mexc Staked SOL (MXSOL) harga masa nyata ialah $ 243.39. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXSOL didagangkan antara $ 230.65 rendah dan $ 245.29 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif.

Dari segi prestasi jangka pendek, MXSOL telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +13.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Maklumat Pasaran

$ 170.52K
$ 170.52K$ 170.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Had Pasaran semasa Mexc Staked SOL ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 170.52K.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Mexc Staked SOL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.235+0.51%
30 Hari$ +48.46+24.86%
60 Hari$ +64.9+36.36%
90 Hari$ +95.33+64.38%
Perubahan Harga Mexc Staked SOL Hari Ini

Hari ini, MXSOL mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.235 (+0.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMexc Staked SOL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +48.46 (+24.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Mexc Staked SOL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MXSOL mengalami perubahan sebanyak $ +64.9 (+36.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Mexc Staked SOL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +95.33 (+64.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Mexc Staked SOL (MXSOL)?

Semak Mexc Staked SOLhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MXSOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Mexc Staked SOL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mexc Staked SOL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mexc Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mexc Staked SOL (MXSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mexc Staked SOL.

Semak Mexc Staked SOL ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mexc Staked SOL (MXSOL)

Memahami tokenomik Mexc Staked SOL (MXSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MXSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mexc Staked SOL (MXSOL)

Mencari cara membeli Mexc Staked SOL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mexc Staked SOL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MXSOL kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mexc Staked SOL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mexc Staked SOL

Berapakah nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) hari ini?
Harga langsung MXSOL dalam USD ialah 243.39 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MXSOL ke USD?
Harga semasa MXSOL ke USD ialah $ 243.39. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mexc Staked SOL?
Had pasaran untuk MXSOL ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MXSOL?
Bekalan edaran MXSOL ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MXSOL?
MXSOL mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MXSOL?
MXSOL melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan MXSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXSOLialah $ 170.52K USD.
Adakah MXSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
MXSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:43:12 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

