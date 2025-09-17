Apakah itu Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Mexc Staked SOL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak MXSOL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Mexc Staked SOL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Mexc Staked SOL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Mexc Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mexc Staked SOL (MXSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mexc Staked SOL.

Semak Mexc Staked SOL ramalan harga sekarang!

Tokenomik Mexc Staked SOL (MXSOL)

Memahami tokenomik Mexc Staked SOL (MXSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MXSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Mexc Staked SOL (MXSOL)

Mencari cara membeli Mexc Staked SOL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Mexc Staked SOL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MXSOL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Mexc Staked SOL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Mexc Staked SOL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mexc Staked SOL Berapakah nilai Mexc Staked SOL (MXSOL) hari ini? Harga langsung MXSOL dalam USD ialah 243.39 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MXSOL ke USD? $ 243.39 . Lihat Harga semasa MXSOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mexc Staked SOL? Had pasaran untuk MXSOL ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MXSOL? Bekalan edaran MXSOL ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MXSOL? MXSOL mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MXSOL? MXSOL melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan MXSOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MXSOLialah $ 170.52K USD . Adakah MXSOL akan naik lebih tinggi tahun ini? MXSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MXSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan