Tokenomik Mysterium (MYST)

Lihat cerapan utama tentang Mysterium (MYST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Mysterium (MYST) Maklumat

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Laman Web Rasmi:
https://mysterium.network/
Kertas putih:
https://mysterium.network/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361

Mysterium (MYST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mysterium (MYST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.20M
Jumlah Bekalan:
$ 32.43M
Bekalan Edaran:
$ 20.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.4769
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0195606770677
Harga Semasa:
$ 0.2096
Tokenomik Mysterium (MYST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mysterium (MYST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MYST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MYST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MYST, terokai MYST harga langsung token!

