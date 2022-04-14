Tokenomik Mystery (MYSTERY)

Mystery (MYSTERY) Maklumat

Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.

Laman Web Rasmi:
https://furies-mystery.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Mystery (MYSTERY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mystery (MYSTERY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 679.41K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69T
Bekalan Edaran:
$ 420.69T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 679.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000007767
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000000835682667
Harga Semasa:
$ 0.000000001615
Tokenomik Mystery (MYSTERY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mystery (MYSTERY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MYSTERY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MYSTERY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MYSTERY, terokai MYSTERY harga langsung token!

