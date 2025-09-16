Lagi Mengenai MYX

1 MYX ke USD Harga Langsung:

$10.92492
$10.92492
+4.07%1D
MYX Finance (MYX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:30:44 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 10.196
$ 10.196$ 10.196
24J Rendah
$ 11.57086
$ 11.57086$ 11.57086
24J Tinggi

$ 10.196
$ 10.196$ 10.196

$ 11.57086
$ 11.57086$ 11.57086

$ 19.01354447197708
$ 19.01354447197708$ 19.01354447197708

$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852$ 0.04671661054199852

-0.32%

+4.07%

-19.11%

-19.11%

MYX Finance (MYX) harga masa nyata ialah $ 10.92492. Sepanjang 24 jam yang lalu, MYX didagangkan antara $ 10.196 rendah dan $ 11.57086 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MYX sepanjang masa ialah $ 19.01354447197708, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04671661054199852.

Dari segi prestasi jangka pendek, MYX telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +4.07% dalam 24 jam dan -19.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MYX Finance (MYX) Maklumat Pasaran

No.50

$ 2.15B
$ 2.15B$ 2.15B

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 10.92B
$ 10.92B$ 10.92B

197.11M
197.11M 197.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.71%

0.05%

BSC

Had Pasaran semasa MYX Finance ialah $ 2.15B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.16M. Bekalan edaran MYX ialah 197.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.92B.

MYX Finance (MYX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk MYX Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.427255+4.07%
30 Hari$ +8.84703+425.76%
60 Hari$ +10.84946+14,377.76%
90 Hari$ +10.86387+17,795.03%
Perubahan Harga MYX Finance Hari Ini

Hari ini, MYX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.427255 (+4.07%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMYX Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +8.84703 (+425.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MYX Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, MYX mengalami perubahan sebanyak $ +10.84946 (+14,377.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MYX Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +10.86387 (+17,795.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MYX Finance (MYX)?

Semak MYX Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MYX Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak MYX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MYX Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MYX Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MYX Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MYX Finance (MYX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MYX Finance (MYX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MYX Finance.

Semak MYX Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik MYX Finance (MYX)

Memahami tokenomik MYX Finance (MYX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MYX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MYX Finance (MYX)

Mencari cara membeli MYX Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MYX Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

MYX kepada Mata Wang Tempatan

MYX Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MYX Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web MYX Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MYX Finance

Berapakah nilai MYX Finance (MYX) hari ini?
Harga langsung MYX dalam USD ialah 10.92492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MYX ke USD?
Harga semasa MYX ke USD ialah $ 10.92492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MYX Finance?
Had pasaran untuk MYX ialah $ 2.15B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MYX?
Bekalan edaran MYX ialah 197.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MYX?
MYX mencapai harga ATH sebanyak 19.01354447197708 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MYX?
MYX melihat harga ATL sebanyak 0.04671661054199852 USD.
Berapakah jumlah dagangan MYX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MYXialah $ 2.16M USD.
Adakah MYX akan naik lebih tinggi tahun ini?
MYX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MYXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:30:44 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

