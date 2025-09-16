Apakah itu MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang MYX Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MYX Finance Berapakah nilai MYX Finance (MYX) hari ini? Harga langsung MYX dalam USD ialah 10.92492 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MYX ke USD? $ 10.92492 . Lihat Harga semasa MYX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MYX Finance? Had pasaran untuk MYX ialah $ 2.15B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MYX? Bekalan edaran MYX ialah 197.11M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MYX? MYX mencapai harga ATH sebanyak 19.01354447197708 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MYX? MYX melihat harga ATL sebanyak 0.04671661054199852 USD . Berapakah jumlah dagangan MYX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MYXialah $ 2.16M USD . Adakah MYX akan naik lebih tinggi tahun ini? MYX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MYXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

