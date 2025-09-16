Lagi Mengenai N2T

1 N2T ke USD Harga Langsung:

N2T (N2T) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:30:56 (UTC+8)

N2T (N2T) Maklumat Harga (USD)

N2T (N2T) harga masa nyata ialah $ 16.31. Sepanjang 24 jam yang lalu, N2T didagangkan antara $ 16.115 rendah dan $ 17.117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi N2T sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, N2T telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

N2T (N2T) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa N2T ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.60K. Bekalan edaran N2T ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.89B.

N2T (N2T) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk N2T hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.32776-1.97%
30 Hari$ -0.731-4.29%
60 Hari$ +3.442+26.74%
90 Hari$ +2.782+20.56%
Perubahan Harga N2T Hari Ini

Hari ini, N2T mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.32776 (-1.97%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariN2T

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.731 (-4.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari N2T

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, N2T mengalami perubahan sebanyak $ +3.442 (+26.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari N2T

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +2.782 (+20.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga N2T (N2T)?

Semak N2Thalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus N2T pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak N2T ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang N2T di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian N2T anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

N2T Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai N2T (N2T) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset N2T (N2T) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk N2T.

Semak N2T ramalan harga sekarang!

Tokenomik N2T (N2T)

Memahami tokenomik N2T (N2T) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token N2T dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli N2T (N2T)

Mencari cara membeli N2T? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah N2T di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

N2T kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai N2T

Berapakah nilai N2T (N2T) hari ini?
Harga langsung N2T dalam USD ialah 16.31 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa N2T ke USD?
Harga semasa N2T ke USD ialah $ 16.31. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran N2T?
Had pasaran untuk N2T ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran N2T?
Bekalan edaran N2T ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) N2T?
N2T mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa N2T?
N2T melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan N2T?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk N2Tialah $ 4.60K USD.
Adakah N2T akan naik lebih tinggi tahun ini?
N2T mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak N2Tramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

