Tokenomik N2T (N2T)

Lihat cerapan utama tentang N2T (N2T), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
N2T (N2T) Maklumat

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

https://n2t.io/
https://n2t.gitbook.io/main
https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a

N2T (N2T) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk N2T (N2T), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

$ 300.00M
$ 300.00M
$ 4.59B
$ 4.59B
$ 699
$ 699
$ 15.311
$ 15.311

Tokenomik N2T (N2T): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik N2T (N2T) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token N2T yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token N2T yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik N2T, terokai N2T harga langsung token!

Cara Membeli N2T

Berminat untuk menambah N2T (N2T) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli N2T, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

N2T (N2T) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga N2T membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

N2T Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju N2T? Halaman ramalan harga N2T kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.