Apakah itu Nabox (NABOX)

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Tokenomik Nabox (NABOX)

Memahami tokenomik Nabox (NABOX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NABOX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Nabox Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nabox, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nabox Berapakah nilai Nabox (NABOX) hari ini? Harga langsung NABOX dalam USD ialah 0.000003278 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NABOX ke USD? $ 0.000003278 . Lihat Harga semasa NABOX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nabox? Had pasaran untuk NABOX ialah $ 683.84K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NABOX? Bekalan edaran NABOX ialah 208.61B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NABOX? NABOX mencapai harga ATH sebanyak 0.000375839325844436 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NABOX? NABOX melihat harga ATL sebanyak 0.000001572508954823 USD . Berapakah jumlah dagangan NABOX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NABOXialah $ 70.59K USD . Adakah NABOX akan naik lebih tinggi tahun ini? NABOX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NABOXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nabox (NABOX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

