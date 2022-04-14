Tokenomik Nabox (NABOX)

Tokenomik Nabox (NABOX)

Lihat cerapan utama tentang Nabox (NABOX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Nabox (NABOX) Maklumat

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://nabox.io
Kertas putih:
https://nabox.gitbook.io/nabox/
Peneroka Blok:
https://nulscan.io/token/info?contractAddress=NULSd6Hgv3Y49CHapt5qL4pCiEX8x3ZHrh6ie

Nabox (NABOX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nabox (NABOX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 648.58K
$ 648.58K$ 648.58K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Bekalan Edaran:
$ 208.61B
$ 208.61B$ 208.61B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0003789
$ 0.0003789$ 0.0003789
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000001572508954823
$ 0.000001572508954823$ 0.000001572508954823
Harga Semasa:
$ 0.000003109
$ 0.000003109$ 0.000003109

Tokenomik Nabox (NABOX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nabox (NABOX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NABOX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NABOX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NABOX, terokai NABOX harga langsung token!

Cara Membeli NABOX

Berminat untuk menambah Nabox (NABOX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NABOX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Nabox (NABOX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NABOX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NABOX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NABOX? Halaman ramalan harga NABOX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.