Node AI Logo

Node AIHargae(NAIT)

1 NAIT ke USD Harga Langsung:

$0.277385
0.00%1D
USD
Node AI (NAIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:04:43 (UTC+8)

Node AI (NAIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.275472
24J Rendah
$ 0.280193
24J Tinggi

$ 0.275472
$ 0.280193
$ 0.36259380915534123
$ 0.04887070161679073
+0.11%

0.00%

+10.53%

+10.53%

Node AI (NAIT) harga masa nyata ialah $ 0.277385. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAIT didagangkan antara $ 0.275472 rendah dan $ 0.280193 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAIT sepanjang masa ialah $ 0.36259380915534123, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04887070161679073.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAIT telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +10.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Node AI (NAIT) Maklumat Pasaran

No.9099

$ 0.00
$ 74.12K
$ 277.39M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Node AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.12K. Bekalan edaran NAIT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 277.39M.

Node AI (NAIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Node AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.126465+83.79%
60 Hari$ +0.222057+401.34%
90 Hari$ +0.125861+83.06%
Perubahan Harga Node AI Hari Ini

Hari ini, NAIT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNode AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.126465 (+83.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Node AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAIT mengalami perubahan sebanyak $ +0.222057 (+401.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Node AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.125861 (+83.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Node AI (NAIT)?

Semak Node AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Node AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAIT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Node AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Node AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Node AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Node AI (NAIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Node AI (NAIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Node AI.

Semak Node AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Node AI (NAIT)

Memahami tokenomik Node AI (NAIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Node AI (NAIT)

Mencari cara membeli Node AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Node AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAIT kepada Mata Wang Tempatan

1 Node AI(NAIT) ke VND
7,299.386275
1 Node AI(NAIT) ke AUD
A$0.41330365
1 Node AI(NAIT) ke GBP
0.20249105
1 Node AI(NAIT) ke EUR
0.2330034
1 Node AI(NAIT) ke USD
$0.277385
1 Node AI(NAIT) ke MYR
RM1.165017
1 Node AI(NAIT) ke TRY
11.44767895
1 Node AI(NAIT) ke JPY
¥40.49821
1 Node AI(NAIT) ke ARS
ARS$405.5313223
1 Node AI(NAIT) ke RUB
23.078432
1 Node AI(NAIT) ke INR
24.40710615
1 Node AI(NAIT) ke IDR
Rp4,547.2943544
1 Node AI(NAIT) ke KRW
383.12693585
1 Node AI(NAIT) ke PHP
15.78043265
1 Node AI(NAIT) ke EGP
￡E.13.3366708
1 Node AI(NAIT) ke BRL
R$1.4701405
1 Node AI(NAIT) ke CAD
C$0.38001745
1 Node AI(NAIT) ke BDT
33.785493
1 Node AI(NAIT) ke NGN
414.6240026
1 Node AI(NAIT) ke COP
$1,079.31890425
1 Node AI(NAIT) ke ZAR
R.4.81262975
1 Node AI(NAIT) ke UAH
11.41994045
1 Node AI(NAIT) ke VES
Bs44.3816
1 Node AI(NAIT) ke CLP
$263.238365
1 Node AI(NAIT) ke PKR
Rs78.7329584
1 Node AI(NAIT) ke KZT
150.0985712
1 Node AI(NAIT) ke THB
฿8.79587835
1 Node AI(NAIT) ke TWD
NT$8.35206235
1 Node AI(NAIT) ke AED
د.إ1.01800295
1 Node AI(NAIT) ke CHF
Fr0.2163603
1 Node AI(NAIT) ke HKD
HK$2.1580553
1 Node AI(NAIT) ke AMD
֏106.072024
1 Node AI(NAIT) ke MAD
.د.م2.48814345
1 Node AI(NAIT) ke MXN
$5.07891935
1 Node AI(NAIT) ke SAR
ريال1.04019375
1 Node AI(NAIT) ke PLN
0.9930383
1 Node AI(NAIT) ke RON
лв1.18443395
1 Node AI(NAIT) ke SEK
kr2.5630374
1 Node AI(NAIT) ke BGN
лв0.45768525
1 Node AI(NAIT) ke HUF
Ft91.21250955
1 Node AI(NAIT) ke CZK
5.6919402
1 Node AI(NAIT) ke KWD
د.ك0.084602425
1 Node AI(NAIT) ke ILS
0.92369205
1 Node AI(NAIT) ke AOA
Kz252.85584445
1 Node AI(NAIT) ke BHD
.د.ب0.10429676
1 Node AI(NAIT) ke BMD
$0.277385
1 Node AI(NAIT) ke DKK
kr1.7475255
1 Node AI(NAIT) ke HNL
L7.27580855
1 Node AI(NAIT) ke MUR
12.55167125
1 Node AI(NAIT) ke NAD
$4.81817745
1 Node AI(NAIT) ke NOK
kr2.71005145
1 Node AI(NAIT) ke NZD
$0.46323295
1 Node AI(NAIT) ke PAB
B/.0.277385
1 Node AI(NAIT) ke PGK
K1.1594693
1 Node AI(NAIT) ke QAR
ر.ق1.0096814
1 Node AI(NAIT) ke RSD
дин.27.4333765

Node AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Node AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Node AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Node AI

Berapakah nilai Node AI (NAIT) hari ini?
Harga langsung NAIT dalam USD ialah 0.277385 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAIT ke USD?
Harga semasa NAIT ke USD ialah $ 0.277385. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Node AI?
Had pasaran untuk NAIT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAIT?
Bekalan edaran NAIT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAIT?
NAIT mencapai harga ATH sebanyak 0.36259380915534123 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAIT?
NAIT melihat harga ATL sebanyak 0.04887070161679073 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAITialah $ 74.12K USD.
Adakah NAIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Node AI (NAIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

