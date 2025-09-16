Lagi Mengenai NAKA

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:42 (UTC+8)

Nakamoto Games (NAKA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3025
$ 0.3025$ 0.3025
24J Rendah
$ 0.3121
$ 0.3121$ 0.3121
24J Tinggi

$ 0.3025
$ 0.3025$ 0.3025

$ 0.3121
$ 0.3121$ 0.3121

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.44%

-1.68%

-1.68%

Nakamoto Games (NAKA) harga masa nyata ialah $ 0.3048. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAKA didagangkan antara $ 0.3025 rendah dan $ 0.3121 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAKA sepanjang masa ialah $ 7.00098225266129, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAKA telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan -1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nakamoto Games (NAKA) Maklumat Pasaran

No.736

$ 32.24M
$ 32.24M$ 32.24M

$ 352.76K
$ 352.76K$ 352.76K

$ 54.86M
$ 54.86M$ 54.86M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Had Pasaran semasa Nakamoto Games ialah $ 32.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 352.76K. Bekalan edaran NAKA ialah 105.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 180000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.86M.

Nakamoto Games (NAKA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nakamoto Games hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001378-0.44%
30 Hari$ -0.0498-14.05%
60 Hari$ -0.0898-22.76%
90 Hari$ -0.004-1.30%
Perubahan Harga Nakamoto Games Hari Ini

Hari ini, NAKA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001378 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNakamoto Games

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0498 (-14.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nakamoto Games

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAKA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0898 (-22.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nakamoto Games

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.004 (-1.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nakamoto Games (NAKA)?

Semak Nakamoto Gameshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nakamoto Games pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAKA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nakamoto Games di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nakamoto Games anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nakamoto Games Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nakamoto Games (NAKA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nakamoto Games (NAKA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nakamoto Games.

Semak Nakamoto Games ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nakamoto Games (NAKA)

Memahami tokenomik Nakamoto Games (NAKA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAKA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nakamoto Games (NAKA)

Mencari cara membeli Nakamoto Games? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nakamoto Games di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAKA kepada Mata Wang Tempatan

Nakamoto Games Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nakamoto Games, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Nakamoto Games Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nakamoto Games

Berapakah nilai Nakamoto Games (NAKA) hari ini?
Harga langsung NAKA dalam USD ialah 0.3048 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAKA ke USD?
Harga semasa NAKA ke USD ialah $ 0.3048. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nakamoto Games?
Had pasaran untuk NAKA ialah $ 32.24M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAKA?
Bekalan edaran NAKA ialah 105.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAKA?
NAKA mencapai harga ATH sebanyak 7.00098225266129 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAKA?
NAKA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAKA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAKAialah $ 352.76K USD.
Adakah NAKA akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAKA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAKAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Nakamoto Games (NAKA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

