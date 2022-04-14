Tokenomik Nakamoto Games (NAKA)

Lihat cerapan utama tentang Nakamoto Games (NAKA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Nakamoto Games (NAKA) Maklumat

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Laman Web Rasmi:
https://www.nakamoto.games/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737

Nakamoto Games (NAKA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nakamoto Games (NAKA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 33.01M
Jumlah Bekalan:
$ 180.00M
Bekalan Edaran:
$ 105.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 56.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.44
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.3121
Tokenomik Nakamoto Games (NAKA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nakamoto Games (NAKA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAKA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAKA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAKA, terokai NAKA harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.