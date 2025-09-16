Apakah itu NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NAM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang NAM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NAM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NAM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NAM (NAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NAM (NAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAM.

Semak NAM ramalan harga sekarang!

Tokenomik NAM (NAM)

Memahami tokenomik NAM (NAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NAM (NAM)

Mencari cara membeli NAM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NAM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAM kepada Mata Wang Tempatan

NAM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NAM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAM Berapakah nilai NAM (NAM) hari ini? Harga langsung NAM dalam USD ialah 0.008264 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NAM ke USD? $ 0.008264 . Lihat Harga semasa NAM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NAM? Had pasaran untuk NAM ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NAM? Bekalan edaran NAM ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAM? NAM mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAM? NAM melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan NAM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAMialah $ 56.16K USD . Adakah NAM akan naik lebih tinggi tahun ini? NAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NAM (NAM) Kemas Kini Industri Penting

