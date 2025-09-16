Lagi Mengenai NAM

NAMHargae(NAM)

1 NAM ke USD Harga Langsung:

$0.008263
-2.77%1D
USD
NAM (NAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:26 (UTC+8)

NAM (NAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00826
24J Rendah
$ 0.00861
24J Tinggi

$ 0.00826
$ 0.00861
--
--
-0.02%

-2.77%

+3.30%

+3.30%

NAM (NAM) harga masa nyata ialah $ 0.008264. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAM didagangkan antara $ 0.00826 rendah dan $ 0.00861 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAM sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAM telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -2.77% dalam 24 jam dan +3.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAM (NAM) Maklumat Pasaran

--
$ 56.16K
$ 8.26M
--
1,000,000,000
NAMADA

Had Pasaran semasa NAM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.16K. Bekalan edaran NAM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.26M.

NAM (NAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NAM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00023541-2.77%
30 Hari$ -0.005246-38.84%
60 Hari$ -0.013926-62.76%
90 Hari$ -0.041736-83.48%
Perubahan Harga NAM Hari Ini

Hari ini, NAM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00023541 (-2.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNAM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005246 (-38.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NAM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAM mengalami perubahan sebanyak $ -0.013926 (-62.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NAM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.041736 (-83.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NAM (NAM)?

Semak NAMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NAM (NAM)

Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.

NAM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NAM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NAM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NAM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NAM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NAM (NAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NAM (NAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAM.

Semak NAM ramalan harga sekarang!

Tokenomik NAM (NAM)

Memahami tokenomik NAM (NAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NAM (NAM)

Mencari cara membeli NAM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NAM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAM kepada Mata Wang Tempatan

1 NAM(NAM) ke VND
217.46716
1 NAM(NAM) ke AUD
A$0.01231336
1 NAM(NAM) ke GBP
0.00603272
1 NAM(NAM) ke EUR
0.00694176
1 NAM(NAM) ke USD
$0.008264
1 NAM(NAM) ke MYR
RM0.0347088
1 NAM(NAM) ke TRY
0.34113792
1 NAM(NAM) ke JPY
¥1.206544
1 NAM(NAM) ke ARS
ARS$12.08180272
1 NAM(NAM) ke RUB
0.68417656
1 NAM(NAM) ke INR
0.72739728
1 NAM(NAM) ke IDR
Rp135.47538816
1 NAM(NAM) ke KRW
11.41431944
1 NAM(NAM) ke PHP
0.47080008
1 NAM(NAM) ke EGP
￡E.0.39733312
1 NAM(NAM) ke BRL
R$0.0437992
1 NAM(NAM) ke CAD
C$0.01132168
1 NAM(NAM) ke BDT
1.0065552
1 NAM(NAM) ke NGN
12.35269664
1 NAM(NAM) ke COP
$32.28125
1 NAM(NAM) ke ZAR
R.0.14346304
1 NAM(NAM) ke UAH
0.34022888
1 NAM(NAM) ke VES
Bs1.32224
1 NAM(NAM) ke CLP
$7.842536
1 NAM(NAM) ke PKR
Rs2.34565376
1 NAM(NAM) ke KZT
4.47181568
1 NAM(NAM) ke THB
฿0.26180352
1 NAM(NAM) ke TWD
NT$0.24891168
1 NAM(NAM) ke AED
د.إ0.03032888
1 NAM(NAM) ke CHF
Fr0.00644592
1 NAM(NAM) ke HKD
HK$0.06429392
1 NAM(NAM) ke AMD
֏3.1601536
1 NAM(NAM) ke MAD
.د.م0.07412808
1 NAM(NAM) ke MXN
$0.15139648
1 NAM(NAM) ke SAR
ريال0.03099
1 NAM(NAM) ke PLN
0.02966776
1 NAM(NAM) ke RON
лв0.03536992
1 NAM(NAM) ke SEK
kr0.07635936
1 NAM(NAM) ke BGN
лв0.0136356
1 NAM(NAM) ke HUF
Ft2.7246408
1 NAM(NAM) ke CZK
0.16999048
1 NAM(NAM) ke KWD
د.ك0.00252052
1 NAM(NAM) ke ILS
0.02760176
1 NAM(NAM) ke AOA
Kz7.53321448
1 NAM(NAM) ke BHD
.د.ب0.003115528
1 NAM(NAM) ke BMD
$0.008264
1 NAM(NAM) ke DKK
kr0.05214584
1 NAM(NAM) ke HNL
L0.21676472
1 NAM(NAM) ke MUR
0.373946
1 NAM(NAM) ke NAD
$0.14354568
1 NAM(NAM) ke NOK
kr0.08090456
1 NAM(NAM) ke NZD
$0.01380088
1 NAM(NAM) ke PAB
B/.0.008264
1 NAM(NAM) ke PGK
K0.03454352
1 NAM(NAM) ke QAR
ر.ق0.03008096
1 NAM(NAM) ke RSD
дин.0.81887976

NAM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NAM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web NAM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAM

Berapakah nilai NAM (NAM) hari ini?
Harga langsung NAM dalam USD ialah 0.008264 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAM ke USD?
Harga semasa NAM ke USD ialah $ 0.008264. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NAM?
Had pasaran untuk NAM ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAM?
Bekalan edaran NAM ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAM?
NAM mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAM?
NAM melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan NAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAMialah $ 56.16K USD.
Adakah NAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:26 (UTC+8)

NAM (NAM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NAM-ke-USD

Jumlah

NAM
NAM
USD
USD

1 NAM = 0.008264 USD

Berdagang NAM

NAMUSDT
$0.008263
$0.008263$0.008263
-2.76%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan