Naoris Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Naoris Protocol (NAORIS) hari ini ialah $ 0.03172, dengan 3.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NAORIS kepada USD penukaran adalah $ 0.03172 setiap NAORIS.

Naoris Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NAORIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NAORIS didagangkan antara $ 0.02717 (rendah) dan $ 0.03227 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NAORIS dipindahkan +1.60% dalam sejam terakhir dan -30.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 169.42K.

Naoris Protocol (NAORIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 169.42K$ 169.42K $ 169.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.88M$ 126.88M $ 126.88M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Jumlah Bekalan 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Naoris Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 169.42K. Bekalan edaran NAORIS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.88M.