Tokenomik Naoris Protocol (NAORIS)

Lihat cerapan utama tentang Naoris Protocol (NAORIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:42:14 (UTC+8)
Naoris Protocol (NAORIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Naoris Protocol (NAORIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 124.92M
$ 124.92M$ 124.92M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.03123
$ 0.03123$ 0.03123

Naoris Protocol (NAORIS) Maklumat

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Laman Web Rasmi:
https://www.naorisprotocol.com/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Tokenomik Naoris Protocol (NAORIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Naoris Protocol (NAORIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAORIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAORIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAORIS, terokai NAORIS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

