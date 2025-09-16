Lagi Mengenai NAP

Maklumat Harga NAP

Laman Web Rasmi NAP

Tokenomik NAP

Ramalan Harga NAP

Sejarah NAP

NAP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NAP-ke-Fiat

NAP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Napoli Fan Token Logo

Napoli Fan TokenHargae(NAP)

1 NAP ke USD Harga Langsung:

$0.6766
$0.6766$0.6766
+1.48%1D
USD
Napoli Fan Token (NAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:34 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.6626
$ 0.6626$ 0.6626
24J Rendah
$ 0.6807
$ 0.6807$ 0.6807
24J Tinggi

$ 0.6626
$ 0.6626$ 0.6626

$ 0.6807
$ 0.6807$ 0.6807

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

+0.25%

+1.48%

+0.22%

+0.22%

Napoli Fan Token (NAP) harga masa nyata ialah $ 0.6769. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAP didagangkan antara $ 0.6626 rendah dan $ 0.6807 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAP sepanjang masa ialah $ 9.872712934817597, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.43330404301464787.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAP telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +1.48% dalam 24 jam dan +0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Napoli Fan Token (NAP) Maklumat Pasaran

No.1712

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 53.41K
$ 53.41K$ 53.41K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Had Pasaran semasa Napoli Fan Token ialah $ 2.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.41K. Bekalan edaran NAP ialah 4.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9995000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.77M.

Napoli Fan Token (NAP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Napoli Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.009868+1.48%
30 Hari$ -0.0801-10.59%
60 Hari$ +0.0459+7.27%
90 Hari$ +0.0233+3.56%
Perubahan Harga Napoli Fan Token Hari Ini

Hari ini, NAP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.009868 (+1.48%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNapoli Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0801 (-10.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Napoli Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAP mengalami perubahan sebanyak $ +0.0459 (+7.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Napoli Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0233 (+3.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Napoli Fan Token (NAP)?

Semak Napoli Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Napoli Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Napoli Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Napoli Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Napoli Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Napoli Fan Token (NAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Napoli Fan Token (NAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Napoli Fan Token.

Semak Napoli Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Napoli Fan Token (NAP)

Memahami tokenomik Napoli Fan Token (NAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Napoli Fan Token (NAP)

Mencari cara membeli Napoli Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Napoli Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAP kepada Mata Wang Tempatan

1 Napoli Fan Token(NAP) ke VND
17,812.6235
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AUD
A$1.008581
1 Napoli Fan Token(NAP) ke GBP
0.494137
1 Napoli Fan Token(NAP) ke EUR
0.568596
1 Napoli Fan Token(NAP) ke USD
$0.6769
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MYR
RM2.84298
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TRY
27.942432
1 Napoli Fan Token(NAP) ke JPY
¥98.8274
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ARS
ARS$989.614262
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RUB
56.040551
1 Napoli Fan Token(NAP) ke INR
59.580738
1 Napoli Fan Token(NAP) ke IDR
Rp11,096.719536
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KRW
934.941049
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PHP
38.562993
1 Napoli Fan Token(NAP) ke EGP
￡E.32.545352
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BRL
R$3.58757
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CAD
C$0.927353
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BDT
82.44642
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NGN
1,011.803044
1 Napoli Fan Token(NAP) ke COP
$2,644.140625
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ZAR
R.11.750984
1 Napoli Fan Token(NAP) ke UAH
27.867973
1 Napoli Fan Token(NAP) ke VES
Bs108.304
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CLP
$642.3781
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PKR
Rs192.131296
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KZT
366.284128
1 Napoli Fan Token(NAP) ke THB
฿21.444192
1 Napoli Fan Token(NAP) ke TWD
NT$20.388228
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AED
د.إ2.484223
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CHF
Fr0.527982
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HKD
HK$5.266282
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AMD
֏258.84656
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MAD
.د.م6.071793
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MXN
$12.400808
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SAR
ريال2.538375
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PLN
2.430071
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RON
лв2.897132
1 Napoli Fan Token(NAP) ke SEK
kr6.254556
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BGN
лв1.116885
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HUF
Ft223.17393
1 Napoli Fan Token(NAP) ke CZK
13.923833
1 Napoli Fan Token(NAP) ke KWD
د.ك0.2064545
1 Napoli Fan Token(NAP) ke ILS
2.260846
1 Napoli Fan Token(NAP) ke AOA
Kz617.041733
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BHD
.د.ب0.2551913
1 Napoli Fan Token(NAP) ke BMD
$0.6769
1 Napoli Fan Token(NAP) ke DKK
kr4.271239
1 Napoli Fan Token(NAP) ke HNL
L17.755087
1 Napoli Fan Token(NAP) ke MUR
30.629725
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NAD
$11.757753
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NOK
kr6.626851
1 Napoli Fan Token(NAP) ke NZD
$1.130423
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PAB
B/.0.6769
1 Napoli Fan Token(NAP) ke PGK
K2.829442
1 Napoli Fan Token(NAP) ke QAR
ر.ق2.463916
1 Napoli Fan Token(NAP) ke RSD
дин.67.074021

Napoli Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Napoli Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Napoli Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Napoli Fan Token

Berapakah nilai Napoli Fan Token (NAP) hari ini?
Harga langsung NAP dalam USD ialah 0.6769 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAP ke USD?
Harga semasa NAP ke USD ialah $ 0.6769. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Napoli Fan Token?
Had pasaran untuk NAP ialah $ 2.92M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAP?
Bekalan edaran NAP ialah 4.32M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAP?
NAP mencapai harga ATH sebanyak 9.872712934817597 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAP?
NAP melihat harga ATL sebanyak 0.43330404301464787 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAPialah $ 53.41K USD.
Adakah NAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:34 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NAP-ke-USD

Jumlah

NAP
NAP
USD
USD

1 NAP = 0.6768 USD

Berdagang NAP

NAPUSDT
$0.6766
$0.6766$0.6766
+1.51%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan