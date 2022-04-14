Tokenomik Napoli Fan Token (NAP)

Lihat cerapan utama tentang Napoli Fan Token (NAP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Napoli Fan Token (NAP) Maklumat

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Laman Web Rasmi:
https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/
Peneroka Blok:
https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Napoli Fan Token (NAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.88M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.32M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.67M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 12.409
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.43330404301464787
Harga Semasa:
$ 0.6678
Tokenomik Napoli Fan Token (NAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Napoli Fan Token (NAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAP, terokai NAP harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.