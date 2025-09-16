Apakah itu NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NATIX Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak NATIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang NATIX Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NATIX Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NATIX Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NATIX Network (NATIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NATIX Network (NATIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NATIX Network.

Semak NATIX Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik NATIX Network (NATIX)

Memahami tokenomik NATIX Network (NATIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NATIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NATIX Network (NATIX)

Mencari cara membeli NATIX Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NATIX Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NATIX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

NATIX Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NATIX Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NATIX Network Berapakah nilai NATIX Network (NATIX) hari ini? Harga langsung NATIX dalam USD ialah 0.000827 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NATIX ke USD? $ 0.000827 . Lihat Harga semasa NATIX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NATIX Network? Had pasaran untuk NATIX ialah $ 13.34M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NATIX? Bekalan edaran NATIX ialah 16.13B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NATIX? NATIX mencapai harga ATH sebanyak 0.001982067208685786 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NATIX? NATIX melihat harga ATL sebanyak 0.000553846478431092 USD . Berapakah jumlah dagangan NATIX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NATIXialah $ 53.35K USD . Adakah NATIX akan naik lebih tinggi tahun ini? NATIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NATIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NATIX Network (NATIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC