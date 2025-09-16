Lagi Mengenai NATIX

Maklumat Harga NATIX

Kertas putih NATIX

Laman Web Rasmi NATIX

Tokenomik NATIX

Ramalan Harga NATIX

Sejarah NATIX

NATIX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NATIX-ke-Fiat

NATIX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

NATIX Network Logo

NATIX NetworkHargae(NATIX)

1 NATIX ke USD Harga Langsung:

$0.000827
$0.000827$0.000827
+8.53%1D
USD
NATIX Network (NATIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:52 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000753
$ 0.000753$ 0.000753
24J Rendah
$ 0.000849
$ 0.000849$ 0.000849
24J Tinggi

$ 0.000753
$ 0.000753$ 0.000753

$ 0.000849
$ 0.000849$ 0.000849

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

+1.34%

+8.53%

+20.02%

+20.02%

NATIX Network (NATIX) harga masa nyata ialah $ 0.000827. Sepanjang 24 jam yang lalu, NATIX didagangkan antara $ 0.000753 rendah dan $ 0.000849 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NATIX sepanjang masa ialah $ 0.001982067208685786, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000553846478431092.

Dari segi prestasi jangka pendek, NATIX telah berubah sebanyak +1.34% sejak sejam yang lalu, +8.53% dalam 24 jam dan +20.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NATIX Network (NATIX) Maklumat Pasaran

No.1089

$ 13.34M
$ 13.34M$ 13.34M

$ 53.35K
$ 53.35K$ 53.35K

$ 82.69M
$ 82.69M$ 82.69M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

Had Pasaran semasa NATIX Network ialah $ 13.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.35K. Bekalan edaran NATIX ialah 16.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99991483316.62. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.69M.

NATIX Network (NATIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NATIX Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000065+8.53%
30 Hari$ +0.00009+12.21%
60 Hari$ -0.000122-12.86%
90 Hari$ -0.000376-31.26%
Perubahan Harga NATIX Network Hari Ini

Hari ini, NATIX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000065 (+8.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNATIX Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00009 (+12.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NATIX Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NATIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000122 (-12.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NATIX Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000376 (-31.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NATIX Network (NATIX)?

Semak NATIX Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NATIX Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NATIX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NATIX Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NATIX Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NATIX Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NATIX Network (NATIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NATIX Network (NATIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NATIX Network.

Semak NATIX Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik NATIX Network (NATIX)

Memahami tokenomik NATIX Network (NATIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NATIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NATIX Network (NATIX)

Mencari cara membeli NATIX Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NATIX Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NATIX kepada Mata Wang Tempatan

1 NATIX Network(NATIX) ke VND
21.762505
1 NATIX Network(NATIX) ke AUD
A$0.0012405
1 NATIX Network(NATIX) ke GBP
0.00060371
1 NATIX Network(NATIX) ke EUR
0.00069468
1 NATIX Network(NATIX) ke USD
$0.000827
1 NATIX Network(NATIX) ke MYR
RM0.0034734
1 NATIX Network(NATIX) ke TRY
0.03413029
1 NATIX Network(NATIX) ke JPY
¥0.120742
1 NATIX Network(NATIX) ke ARS
ARS$1.20905746
1 NATIX Network(NATIX) ke RUB
0.06863273
1 NATIX Network(NATIX) ke INR
0.072776
1 NATIX Network(NATIX) ke IDR
Rp13.55737488
1 NATIX Network(NATIX) ke KRW
1.14226067
1 NATIX Network(NATIX) ke PHP
0.0469736
1 NATIX Network(NATIX) ke EGP
￡E.0.03975389
1 NATIX Network(NATIX) ke BRL
R$0.0043831
1 NATIX Network(NATIX) ke CAD
C$0.00113299
1 NATIX Network(NATIX) ke BDT
0.1007286
1 NATIX Network(NATIX) ke NGN
1.23616652
1 NATIX Network(NATIX) ke COP
$3.23046875
1 NATIX Network(NATIX) ke ZAR
R.0.01434845
1 NATIX Network(NATIX) ke UAH
0.03404759
1 NATIX Network(NATIX) ke VES
Bs0.13232
1 NATIX Network(NATIX) ke CLP
$0.784823
1 NATIX Network(NATIX) ke PKR
Rs0.23473568
1 NATIX Network(NATIX) ke KZT
0.44750624
1 NATIX Network(NATIX) ke THB
฿0.02619109
1 NATIX Network(NATIX) ke TWD
NT$0.02487616
1 NATIX Network(NATIX) ke AED
د.إ0.00303509
1 NATIX Network(NATIX) ke CHF
Fr0.00064506
1 NATIX Network(NATIX) ke HKD
HK$0.00643406
1 NATIX Network(NATIX) ke AMD
֏0.3162448
1 NATIX Network(NATIX) ke MAD
.د.م0.00741819
1 NATIX Network(NATIX) ke MXN
$0.01516718
1 NATIX Network(NATIX) ke SAR
ريال0.00310125
1 NATIX Network(NATIX) ke PLN
0.00296893
1 NATIX Network(NATIX) ke RON
лв0.00353129
1 NATIX Network(NATIX) ke SEK
kr0.00763321
1 NATIX Network(NATIX) ke BGN
лв0.00136455
1 NATIX Network(NATIX) ke HUF
Ft0.27203338
1 NATIX Network(NATIX) ke CZK
0.01697831
1 NATIX Network(NATIX) ke KWD
د.ك0.000251408
1 NATIX Network(NATIX) ke ILS
0.00275391
1 NATIX Network(NATIX) ke AOA
Kz0.75386839
1 NATIX Network(NATIX) ke BHD
.د.ب0.000311779
1 NATIX Network(NATIX) ke BMD
$0.000827
1 NATIX Network(NATIX) ke DKK
kr0.0052101
1 NATIX Network(NATIX) ke HNL
L0.02169221
1 NATIX Network(NATIX) ke MUR
0.03742175
1 NATIX Network(NATIX) ke NAD
$0.01436499
1 NATIX Network(NATIX) ke NOK
kr0.00808806
1 NATIX Network(NATIX) ke NZD
$0.00138109
1 NATIX Network(NATIX) ke PAB
B/.0.000827
1 NATIX Network(NATIX) ke PGK
K0.00345686
1 NATIX Network(NATIX) ke QAR
ر.ق0.00301028
1 NATIX Network(NATIX) ke RSD
дин.0.08183165

NATIX Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NATIX Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NATIX Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NATIX Network

Berapakah nilai NATIX Network (NATIX) hari ini?
Harga langsung NATIX dalam USD ialah 0.000827 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NATIX ke USD?
Harga semasa NATIX ke USD ialah $ 0.000827. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NATIX Network?
Had pasaran untuk NATIX ialah $ 13.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NATIX?
Bekalan edaran NATIX ialah 16.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NATIX?
NATIX mencapai harga ATH sebanyak 0.001982067208685786 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NATIX?
NATIX melihat harga ATL sebanyak 0.000553846478431092 USD.
Berapakah jumlah dagangan NATIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NATIXialah $ 53.35K USD.
Adakah NATIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
NATIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NATIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:52 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NATIX-ke-USD

Jumlah

NATIX
NATIX
USD
USD

1 NATIX = 0.000827 USD

Berdagang NATIX

NATIXUSDT
$0.000827
$0.000827$0.000827
+8.53%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan