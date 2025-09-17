Apakah itu Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Navcoin Berapakah nilai Navcoin (NAV) hari ini? Harga langsung NAV dalam USD ialah 0.04348 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NAV ke USD? $ 0.04348 . Apakah had pasaran Navcoin? Had pasaran untuk NAV ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NAV? Bekalan edaran NAV ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAV? NAV mencapai harga ATH sebanyak 5.530200004577637 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAV? NAV melihat harga ATL sebanyak 0.00051073101349175 USD . Berapakah jumlah dagangan NAV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVialah $ 57.72K USD .

