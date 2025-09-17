Lagi Mengenai NAV

Maklumat Harga NAV

Kertas putih NAV

Laman Web Rasmi NAV

Tokenomik NAV

Ramalan Harga NAV

Sejarah NAV

NAV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NAV-ke-Fiat

NAV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Navcoin Logo

NavcoinHargae(NAV)

1 NAV ke USD Harga Langsung:

$0.0435
$0.0435$0.0435
+1.84%1D
USD
Navcoin (NAV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:43:35 (UTC+8)

Navcoin (NAV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981
24J Rendah
$ 0.04527
$ 0.04527$ 0.04527
24J Tinggi

$ 0.03981
$ 0.03981$ 0.03981

$ 0.04527
$ 0.04527$ 0.04527

$ 5.530200004577637
$ 5.530200004577637$ 5.530200004577637

$ 0.00051073101349175
$ 0.00051073101349175$ 0.00051073101349175

+1.44%

+1.84%

-2.56%

-2.56%

Navcoin (NAV) harga masa nyata ialah $ 0.04348. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAV didagangkan antara $ 0.03981 rendah dan $ 0.04527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAV sepanjang masa ialah $ 5.530200004577637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00051073101349175.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAV telah berubah sebanyak +1.44% sejak sejam yang lalu, +1.84% dalam 24 jam dan -2.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Navcoin (NAV) Maklumat Pasaran

No.4399

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.72K
$ 57.72K$ 57.72K

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

0.00
0.00 0.00

76,939,361.4888581
76,939,361.4888581 76,939,361.4888581

NAV

Had Pasaran semasa Navcoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.72K. Bekalan edaran NAV ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 76939361.4888581. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.35M.

Navcoin (NAV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Navcoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007859+1.84%
30 Hari$ -0.00471-9.78%
60 Hari$ -0.00795-15.46%
90 Hari$ +0.01967+82.61%
Perubahan Harga Navcoin Hari Ini

Hari ini, NAV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007859 (+1.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNavcoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00471 (-9.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Navcoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAV mengalami perubahan sebanyak $ -0.00795 (-15.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Navcoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01967 (+82.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Navcoin (NAV)?

Semak Navcoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Navcoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Navcoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Navcoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Navcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Navcoin (NAV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Navcoin (NAV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Navcoin.

Semak Navcoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Navcoin (NAV)

Memahami tokenomik Navcoin (NAV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Navcoin (NAV)

Mencari cara membeli Navcoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Navcoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAV kepada Mata Wang Tempatan

1 Navcoin(NAV) ke VND
1,144.1762
1 Navcoin(NAV) ke AUD
A$0.0647852
1 Navcoin(NAV) ke GBP
0.0317404
1 Navcoin(NAV) ke EUR
0.0365232
1 Navcoin(NAV) ke USD
$0.04348
1 Navcoin(NAV) ke MYR
RM0.182616
1 Navcoin(NAV) ke TRY
1.7939848
1 Navcoin(NAV) ke JPY
¥6.34808
1 Navcoin(NAV) ke ARS
ARS$63.8469016
1 Navcoin(NAV) ke RUB
3.617536
1 Navcoin(NAV) ke INR
3.8253704
1 Navcoin(NAV) ke IDR
Rp712.7867712
1 Navcoin(NAV) ke KRW
59.9723988
1 Navcoin(NAV) ke PHP
2.471838
1 Navcoin(NAV) ke EGP
￡E.2.0905184
1 Navcoin(NAV) ke BRL
R$0.2300092
1 Navcoin(NAV) ke CAD
C$0.0595676
1 Navcoin(NAV) ke BDT
5.295864
1 Navcoin(NAV) ke NGN
64.9921648
1 Navcoin(NAV) ke COP
$169.182854
1 Navcoin(NAV) ke ZAR
R.0.7535084
1 Navcoin(NAV) ke UAH
1.7900716
1 Navcoin(NAV) ke VES
Bs6.9568
1 Navcoin(NAV) ke CLP
$41.26252
1 Navcoin(NAV) ke PKR
Rs12.3413632
1 Navcoin(NAV) ke KZT
23.5278976
1 Navcoin(NAV) ke THB
฿1.3770116
1 Navcoin(NAV) ke TWD
NT$1.3083132
1 Navcoin(NAV) ke AED
د.إ0.1595716
1 Navcoin(NAV) ke CHF
Fr0.0339144
1 Navcoin(NAV) ke HKD
HK$0.3382744
1 Navcoin(NAV) ke AMD
֏16.626752
1 Navcoin(NAV) ke MAD
.د.م0.3900156
1 Navcoin(NAV) ke MXN
$0.7948144
1 Navcoin(NAV) ke SAR
ريال0.16305
1 Navcoin(NAV) ke PLN
0.1556584
1 Navcoin(NAV) ke RON
лв0.1852248
1 Navcoin(NAV) ke SEK
kr0.4004508
1 Navcoin(NAV) ke BGN
лв0.071742
1 Navcoin(NAV) ke HUF
Ft14.2553528
1 Navcoin(NAV) ke CZK
0.8900356
1 Navcoin(NAV) ke KWD
د.ك0.01321792
1 Navcoin(NAV) ke ILS
0.1447884
1 Navcoin(NAV) ke AOA
Kz39.6350636
1 Navcoin(NAV) ke BHD
.د.ب0.01639196
1 Navcoin(NAV) ke BMD
$0.04348
1 Navcoin(NAV) ke DKK
kr0.2730544
1 Navcoin(NAV) ke HNL
L1.1404804
1 Navcoin(NAV) ke MUR
1.96747
1 Navcoin(NAV) ke NAD
$0.7552476
1 Navcoin(NAV) ke NOK
kr0.42393
1 Navcoin(NAV) ke NZD
$0.0721768
1 Navcoin(NAV) ke PAB
B/.0.04348
1 Navcoin(NAV) ke PGK
K0.1817464
1 Navcoin(NAV) ke QAR
ر.ق0.1582672
1 Navcoin(NAV) ke RSD
дин.4.2901716

Navcoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Navcoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Navcoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Navcoin

Berapakah nilai Navcoin (NAV) hari ini?
Harga langsung NAV dalam USD ialah 0.04348 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAV ke USD?
Harga semasa NAV ke USD ialah $ 0.04348. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Navcoin?
Had pasaran untuk NAV ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAV?
Bekalan edaran NAV ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAV?
NAV mencapai harga ATH sebanyak 5.530200004577637 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAV?
NAV melihat harga ATL sebanyak 0.00051073101349175 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVialah $ 57.72K USD.
Adakah NAV akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:43:35 (UTC+8)

Navcoin (NAV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NAV-ke-USD

Jumlah

NAV
NAV
USD
USD

1 NAV = 0.04348 USD

Berdagang NAV

NAVUSDT
$0.0435
$0.0435$0.0435
+1.99%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan