Lagi Mengenai NAVI

Maklumat Harga NAVI

Kertas putih NAVI

Laman Web Rasmi NAVI

Tokenomik NAVI

Ramalan Harga NAVI

Sejarah NAVI

NAVI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NAVI-ke-Fiat

NAVI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Atlas Navi Logo

Atlas NaviHargae(NAVI)

1 NAVI ke USD Harga Langsung:

$0.0344
$0.0344$0.0344
+14.66%1D
USD
Atlas Navi (NAVI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:41 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0293
$ 0.0293$ 0.0293
24J Rendah
$ 0.0384
$ 0.0384$ 0.0384
24J Tinggi

$ 0.0293
$ 0.0293$ 0.0293

$ 0.0384
$ 0.0384$ 0.0384

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

-0.58%

+14.66%

+1.77%

+1.77%

Atlas Navi (NAVI) harga masa nyata ialah $ 0.0344. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAVI didagangkan antara $ 0.0293 rendah dan $ 0.0384 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAVI sepanjang masa ialah $ 0.5365511930513228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014185779862416587.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAVI telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +14.66% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Atlas Navi (NAVI) Maklumat Pasaran

No.1406

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

$ 97.44K
$ 97.44K$ 97.44K

$ 10.32M
$ 10.32M$ 10.32M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

Had Pasaran semasa Atlas Navi ialah $ 5.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 97.44K. Bekalan edaran NAVI ialah 161.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.32M.

Atlas Navi (NAVI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Atlas Navi hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004398+14.66%
30 Hari$ -0.0073-17.51%
60 Hari$ -0.0032-8.52%
90 Hari$ +0.0086+33.33%
Perubahan Harga Atlas Navi Hari Ini

Hari ini, NAVI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.004398 (+14.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAtlas Navi

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0073 (-17.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Atlas Navi

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAVI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0032 (-8.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Atlas Navi

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0086 (+33.33%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Atlas Navi (NAVI)?

Semak Atlas Navihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Atlas Navi pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAVI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Atlas Navi di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Atlas Navi anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Atlas Navi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Atlas Navi (NAVI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Atlas Navi (NAVI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Atlas Navi.

Semak Atlas Navi ramalan harga sekarang!

Tokenomik Atlas Navi (NAVI)

Memahami tokenomik Atlas Navi (NAVI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAVI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Atlas Navi (NAVI)

Mencari cara membeli Atlas Navi? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Atlas Navi di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAVI kepada Mata Wang Tempatan

1 Atlas Navi(NAVI) ke VND
905.236
1 Atlas Navi(NAVI) ke AUD
A$0.051256
1 Atlas Navi(NAVI) ke GBP
0.025112
1 Atlas Navi(NAVI) ke EUR
0.028896
1 Atlas Navi(NAVI) ke USD
$0.0344
1 Atlas Navi(NAVI) ke MYR
RM0.14448
1 Atlas Navi(NAVI) ke TRY
1.420032
1 Atlas Navi(NAVI) ke JPY
¥5.0224
1 Atlas Navi(NAVI) ke ARS
ARS$50.292112
1 Atlas Navi(NAVI) ke RUB
2.847976
1 Atlas Navi(NAVI) ke INR
3.027888
1 Atlas Navi(NAVI) ke IDR
Rp563.934336
1 Atlas Navi(NAVI) ke KRW
47.513624
1 Atlas Navi(NAVI) ke PHP
1.959768
1 Atlas Navi(NAVI) ke EGP
￡E.1.653952
1 Atlas Navi(NAVI) ke BRL
R$0.18232
1 Atlas Navi(NAVI) ke CAD
C$0.047128
1 Atlas Navi(NAVI) ke BDT
4.18992
1 Atlas Navi(NAVI) ke NGN
51.419744
1 Atlas Navi(NAVI) ke COP
$134.375
1 Atlas Navi(NAVI) ke ZAR
R.0.597184
1 Atlas Navi(NAVI) ke UAH
1.416248
1 Atlas Navi(NAVI) ke VES
Bs5.504
1 Atlas Navi(NAVI) ke CLP
$32.6456
1 Atlas Navi(NAVI) ke PKR
Rs9.764096
1 Atlas Navi(NAVI) ke KZT
18.614528
1 Atlas Navi(NAVI) ke THB
฿1.089792
1 Atlas Navi(NAVI) ke TWD
NT$1.036128
1 Atlas Navi(NAVI) ke AED
د.إ0.126248
1 Atlas Navi(NAVI) ke CHF
Fr0.026832
1 Atlas Navi(NAVI) ke HKD
HK$0.267632
1 Atlas Navi(NAVI) ke AMD
֏13.15456
1 Atlas Navi(NAVI) ke MAD
.د.م0.308568
1 Atlas Navi(NAVI) ke MXN
$0.630208
1 Atlas Navi(NAVI) ke SAR
ريال0.129
1 Atlas Navi(NAVI) ke PLN
0.123496
1 Atlas Navi(NAVI) ke RON
лв0.147232
1 Atlas Navi(NAVI) ke SEK
kr0.317856
1 Atlas Navi(NAVI) ke BGN
лв0.05676
1 Atlas Navi(NAVI) ke HUF
Ft11.34168
1 Atlas Navi(NAVI) ke CZK
0.707608
1 Atlas Navi(NAVI) ke KWD
د.ك0.010492
1 Atlas Navi(NAVI) ke ILS
0.114896
1 Atlas Navi(NAVI) ke AOA
Kz31.358008
1 Atlas Navi(NAVI) ke BHD
.د.ب0.0129688
1 Atlas Navi(NAVI) ke BMD
$0.0344
1 Atlas Navi(NAVI) ke DKK
kr0.217064
1 Atlas Navi(NAVI) ke HNL
L0.902312
1 Atlas Navi(NAVI) ke MUR
1.5566
1 Atlas Navi(NAVI) ke NAD
$0.597528
1 Atlas Navi(NAVI) ke NOK
kr0.336776
1 Atlas Navi(NAVI) ke NZD
$0.057448
1 Atlas Navi(NAVI) ke PAB
B/.0.0344
1 Atlas Navi(NAVI) ke PGK
K0.143792
1 Atlas Navi(NAVI) ke QAR
ر.ق0.125216
1 Atlas Navi(NAVI) ke RSD
дин.3.408696

Atlas Navi Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Atlas Navi, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Atlas Navi Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Atlas Navi

Berapakah nilai Atlas Navi (NAVI) hari ini?
Harga langsung NAVI dalam USD ialah 0.0344 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAVI ke USD?
Harga semasa NAVI ke USD ialah $ 0.0344. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Atlas Navi?
Had pasaran untuk NAVI ialah $ 5.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAVI?
Bekalan edaran NAVI ialah 161.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAVI?
NAVI mencapai harga ATH sebanyak 0.5365511930513228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAVI?
NAVI melihat harga ATL sebanyak 0.014185779862416587 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAVI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVIialah $ 97.44K USD.
Adakah NAVI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAVI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAVIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:31:41 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NAVI-ke-USD

Jumlah

NAVI
NAVI
USD
USD

1 NAVI = 0.0344 USD

Berdagang NAVI

NAVIUSDT
$0.0344
$0.0344$0.0344
+14.66%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan