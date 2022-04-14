Tokenomik Atlas Navi (NAVI)

Tokenomik Atlas Navi (NAVI)

Lihat cerapan utama tentang Atlas Navi (NAVI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Atlas Navi (NAVI) Maklumat

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Laman Web Rasmi:
https://www.atlasnavi.com/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1

Atlas Navi (NAVI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Atlas Navi (NAVI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.98M
Jumlah Bekalan:
$ 300.00M
Bekalan Edaran:
$ 161.71M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.24M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.75
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.014185779862416587
Harga Semasa:
$ 0.0308
Tokenomik Atlas Navi (NAVI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Atlas Navi (NAVI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAVI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAVI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAVI, terokai NAVI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.