Apakah itu NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

Tokenomik NAVI Protocol (NAVX)

Memahami tokenomik NAVI Protocol (NAVX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAVX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NAVI Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAVI Protocol Berapakah nilai NAVI Protocol (NAVX) hari ini? Harga langsung NAVX dalam USD ialah 0.04091 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NAVX ke USD? $ 0.04091 . Lihat Harga semasa NAVX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NAVI Protocol? Had pasaran untuk NAVX ialah $ 24.73M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NAVX? Bekalan edaran NAVX ialah 604.46M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAVX? NAVX mencapai harga ATH sebanyak 0.4215575252595851 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAVX? NAVX melihat harga ATL sebanyak 0.029139384042176107 USD . Berapakah jumlah dagangan NAVX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVXialah $ 58.20K USD . Adakah NAVX akan naik lebih tinggi tahun ini? NAVX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAVXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

