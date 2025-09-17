Lagi Mengenai NAVX

NAVI Protocol Logo

NAVI ProtocolHargae(NAVX)

1 NAVX ke USD Harga Langsung:

$0.04091
+0.14%1D
USD
NAVI Protocol (NAVX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:04:50 (UTC+8)

NAVI Protocol (NAVX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03858
24J Rendah
$ 0.04093
24J Tinggi

$ 0.03858
$ 0.04093
$ 0.4215575252595851
$ 0.029139384042176107
+1.23%

+0.14%

+7.79%

+7.79%

NAVI Protocol (NAVX) harga masa nyata ialah $ 0.04091. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAVX didagangkan antara $ 0.03858 rendah dan $ 0.04093 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAVX sepanjang masa ialah $ 0.4215575252595851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.029139384042176107.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAVX telah berubah sebanyak +1.23% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan +7.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NAVI Protocol (NAVX) Maklumat Pasaran

No.856

$ 24.73M
$ 58.20K
$ 40.91M
604.46M
1,000,000,000
1,000,000,000
60.44%

SUI

Had Pasaran semasa NAVI Protocol ialah $ 24.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.20K. Bekalan edaran NAVX ialah 604.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.91M.

NAVI Protocol (NAVX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NAVI Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000572+0.14%
30 Hari$ +0.00008+0.19%
60 Hari$ -0.00906-18.14%
90 Hari$ +0.00326+8.65%
Perubahan Harga NAVI Protocol Hari Ini

Hari ini, NAVX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000572 (+0.14%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNAVI Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00008 (+0.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NAVI Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NAVX mengalami perubahan sebanyak $ -0.00906 (-18.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NAVI Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00326 (+8.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NAVI Protocol (NAVX)?

Semak NAVI Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NAVI Protocol (NAVX)

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

NAVI Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NAVI Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NAVX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NAVI Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NAVI Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NAVI Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NAVI Protocol (NAVX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NAVI Protocol (NAVX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAVI Protocol.

Semak NAVI Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik NAVI Protocol (NAVX)

Memahami tokenomik NAVI Protocol (NAVX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAVX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NAVI Protocol (NAVX)

Mencari cara membeli NAVI Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NAVI Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NAVX kepada Mata Wang Tempatan

1 NAVI Protocol(NAVX) ke VND
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AUD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke GBP
1 NAVI Protocol(NAVX) ke EUR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke USD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MYR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TRY
1 NAVI Protocol(NAVX) ke JPY
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ARS
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RUB
1 NAVI Protocol(NAVX) ke INR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke IDR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KRW
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PHP
1 NAVI Protocol(NAVX) ke EGP
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BRL
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CAD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BDT
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NGN
1 NAVI Protocol(NAVX) ke COP
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ZAR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke UAH
1 NAVI Protocol(NAVX) ke VES
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CLP
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PKR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KZT
1 NAVI Protocol(NAVX) ke THB
1 NAVI Protocol(NAVX) ke TWD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AED
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CHF
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HKD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AMD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MAD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MXN
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SAR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PLN
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RON
1 NAVI Protocol(NAVX) ke SEK
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BGN
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HUF
1 NAVI Protocol(NAVX) ke CZK
1 NAVI Protocol(NAVX) ke KWD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke ILS
1 NAVI Protocol(NAVX) ke AOA
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BHD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke BMD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke DKK
1 NAVI Protocol(NAVX) ke HNL
1 NAVI Protocol(NAVX) ke MUR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NAD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NOK
1 NAVI Protocol(NAVX) ke NZD
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PAB
1 NAVI Protocol(NAVX) ke PGK
1 NAVI Protocol(NAVX) ke QAR
1 NAVI Protocol(NAVX) ke RSD
NAVI Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NAVI Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NAVI Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NAVI Protocol

Berapakah nilai NAVI Protocol (NAVX) hari ini?
Harga langsung NAVX dalam USD ialah 0.04091 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAVX ke USD?
Harga semasa NAVX ke USD ialah $ 0.04091. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NAVI Protocol?
Had pasaran untuk NAVX ialah $ 24.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAVX?
Bekalan edaran NAVX ialah 604.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAVX?
NAVX mencapai harga ATH sebanyak 0.4215575252595851 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAVX?
NAVX melihat harga ATL sebanyak 0.029139384042176107 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAVX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVXialah $ 58.20K USD.
Adakah NAVX akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAVX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAVXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NAVI Protocol (NAVX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

