Tokenomik NAVI Protocol (NAVX)

Tokenomik NAVI Protocol (NAVX)

Lihat cerapan utama tentang NAVI Protocol (NAVX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

NAVI Protocol (NAVX) Maklumat

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

Laman Web Rasmi:
https://www.naviprotocol.io/
Kertas putih:
https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/
Peneroka Blok:
https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX

NAVI Protocol (NAVX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NAVI Protocol (NAVX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 27.50M
$ 27.50M$ 27.50M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 604.46M
$ 604.46M$ 604.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.49M
$ 45.49M$ 45.49M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2849
$ 0.2849$ 0.2849
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.029139384042176107
$ 0.029139384042176107$ 0.029139384042176107
Harga Semasa:
$ 0.04549
$ 0.04549$ 0.04549

Tokenomik NAVI Protocol (NAVX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NAVI Protocol (NAVX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAVX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAVX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAVX, terokai NAVX harga langsung token!

Cara Membeli NAVX

Berminat untuk menambah NAVI Protocol (NAVX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NAVX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

NAVI Protocol (NAVX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NAVX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NAVX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NAVX? Halaman ramalan harga NAVX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.