Nubila Network Harga Hari Ini

Harga langsung Nubila Network (NB) hari ini ialah $ 0.09185, dengan 7.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NB kepada USD penukaran adalah $ 0.09185 setiap NB.

Nubila Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16.90M, dengan bekalan edaran sebanyak 184.00M NB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NB didagangkan antara $ 0.09023 (rendah) dan $ 0.10238 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NB dipindahkan -2.81% dalam sejam terakhir dan +1.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 116.58K.

Nubila Network (NB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M Kelantangan (24J) $ 116.58K$ 116.58K $ 116.58K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.85M$ 91.85M $ 91.85M Bekalan Peredaran 184.00M 184.00M 184.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 18.40% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Nubila Network ialah $ 16.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.58K. Bekalan edaran NB ialah 184.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.85M.