1 NC ke USD Harga Langsung:

$0.01845
$0.01845$0.01845
-1.70%1D
USD
Node Pay (NC) Carta Harga Langsung
Node Pay (NC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01838
$ 0.01838$ 0.01838
24J Rendah
$ 0.02055
$ 0.02055$ 0.02055
24J Tinggi

$ 0.01838
$ 0.01838$ 0.01838

$ 0.02055
$ 0.02055$ 0.02055

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173
$ 0.017991677025894173$ 0.017991677025894173

-0.28%

-1.70%

-2.39%

-2.39%

Node Pay (NC) harga masa nyata ialah $ 0.01845. Sepanjang 24 jam yang lalu, NC didagangkan antara $ 0.01838 rendah dan $ 0.02055 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NC sepanjang masa ialah $ 0.4781783640298408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017991677025894173.

Dari segi prestasi jangka pendek, NC telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.70% dalam 24 jam dan -2.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Node Pay (NC) Maklumat Pasaran

No.1652

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 95.27K
$ 95.27K$ 95.27K

$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M

177.47M
177.47M 177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713 999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Had Pasaran semasa Node Pay ialah $ 3.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.27K. Bekalan edaran NC ialah 177.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999995169.1402713. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.45M.

Node Pay (NC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Node Pay hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003191-1.70%
30 Hari$ -0.00089-4.61%
60 Hari$ -0.00028-1.50%
90 Hari$ -0.00763-29.26%
Perubahan Harga Node Pay Hari Ini

Hari ini, NC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003191 (-1.70%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNode Pay

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00089 (-4.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Node Pay

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00028 (-1.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Node Pay

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00763 (-29.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Node Pay (NC)?

Semak Node Payhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Node Pay pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Node Pay di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Node Pay anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Node Pay Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Node Pay (NC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Node Pay (NC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Node Pay.

Semak Node Pay ramalan harga sekarang!

Tokenomik Node Pay (NC)

Memahami tokenomik Node Pay (NC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Node Pay (NC)

Mencari cara membeli Node Pay? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Node Pay di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NC kepada Mata Wang Tempatan

Node Pay Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Node Pay, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Node Pay Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Node Pay

Berapakah nilai Node Pay (NC) hari ini?
Harga langsung NC dalam USD ialah 0.01845 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NC ke USD?
Harga semasa NC ke USD ialah $ 0.01845. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Node Pay?
Had pasaran untuk NC ialah $ 3.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NC?
Bekalan edaran NC ialah 177.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NC?
NC mencapai harga ATH sebanyak 0.4781783640298408 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NC?
NC melihat harga ATL sebanyak 0.017991677025894173 USD.
Berapakah jumlah dagangan NC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NCialah $ 95.27K USD.
Adakah NC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:54:59 (UTC+8)

Node Pay (NC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

