Nigella Diamond Club (NDC)

1 NDC ke USD Harga Langsung:

$0.00968
$0.00968$0.00968
-1.82%1D
USD
Nigella Diamond Club (NDC) Carta Harga Langsung
Nigella Diamond Club (NDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
24J Rendah
$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111
24J Tinggi

$ 0.009
$ 0.009$ 0.009

$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111

$ 1.6974301396700509
$ 1.6974301396700509$ 1.6974301396700509

$ 0.00001097267523913
$ 0.00001097267523913$ 0.00001097267523913

-1.03%

-1.82%

+71.63%

+71.63%

Nigella Diamond Club (NDC) harga masa nyata ialah $ 0.00968. Sepanjang 24 jam yang lalu, NDC didagangkan antara $ 0.009 rendah dan $ 0.0111 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NDC sepanjang masa ialah $ 1.6974301396700509, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001097267523913.

Dari segi prestasi jangka pendek, NDC telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, -1.82% dalam 24 jam dan +71.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nigella Diamond Club (NDC) Maklumat Pasaran

No.3123

$ 71.22K
$ 71.22K$ 71.22K

$ 19.43K
$ 19.43K$ 19.43K

$ 851.84K
$ 851.84K$ 851.84K

7.36M
7.36M 7.36M

88,000,000
88,000,000 88,000,000

88,000,000
88,000,000 88,000,000

8.36%

NIGELLA

Had Pasaran semasa Nigella Diamond Club ialah $ 71.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 19.43K. Bekalan edaran NDC ialah 7.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 851.84K.

Nigella Diamond Club (NDC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nigella Diamond Club hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001794-1.82%
30 Hari$ +0.00427+78.92%
60 Hari$ -0.00505-34.29%
90 Hari$ -0.02313-70.50%
Perubahan Harga Nigella Diamond Club Hari Ini

Hari ini, NDC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001794 (-1.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNigella Diamond Club

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00427 (+78.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nigella Diamond Club

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NDC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00505 (-34.29%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nigella Diamond Club

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02313 (-70.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nigella Diamond Club (NDC)?

Semak Nigella Diamond Clubhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nigella Diamond Club pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nigella Diamond Club di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nigella Diamond Club anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nigella Diamond Club Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nigella Diamond Club (NDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nigella Diamond Club (NDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nigella Diamond Club.

Semak Nigella Diamond Club ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nigella Diamond Club (NDC)

Memahami tokenomik Nigella Diamond Club (NDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nigella Diamond Club (NDC)

Mencari cara membeli Nigella Diamond Club? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nigella Diamond Club di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NDC kepada Mata Wang Tempatan

Nigella Diamond Club Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nigella Diamond Club, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nigella Diamond Club Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nigella Diamond Club

Berapakah nilai Nigella Diamond Club (NDC) hari ini?
Harga langsung NDC dalam USD ialah 0.00968 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NDC ke USD?
Harga semasa NDC ke USD ialah $ 0.00968. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nigella Diamond Club?
Had pasaran untuk NDC ialah $ 71.22K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NDC?
Bekalan edaran NDC ialah 7.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NDC?
NDC mencapai harga ATH sebanyak 1.6974301396700509 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NDC?
NDC melihat harga ATL sebanyak 0.00001097267523913 USD.
Berapakah jumlah dagangan NDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NDCialah $ 19.43K USD.
Adakah NDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

