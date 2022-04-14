Tokenomik Nigella Diamond Club (NDC)

Lihat cerapan utama tentang Nigella Diamond Club (NDC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Nigella Diamond Club (NDC) Maklumat

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Laman Web Rasmi:
https://ndc.nigella.io
Kertas putih:
https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Nigella Diamond Club (NDC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nigella Diamond Club (NDC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 67.83K
Jumlah Bekalan:
$ 88.00M
Bekalan Edaran:
$ 7.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 811.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.746
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001097267523913
Harga Semasa:
$ 0.00922
Tokenomik Nigella Diamond Club (NDC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nigella Diamond Club (NDC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NDC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NDC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NDC, terokai NDC harga langsung token!

Cara Membeli NDC

Berminat untuk menambah Nigella Diamond Club (NDC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NDC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Nigella Diamond Club (NDC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NDC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NDC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NDC? Halaman ramalan harga NDC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.