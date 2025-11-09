Nasdaq666 Harga Hari Ini

Harga langsung Nasdaq666 (NDQ) hari ini ialah $ 0.0003572, dengan 0.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NDQ kepada USD penukaran adalah $ 0.0003572 setiap NDQ.

Nasdaq666 kini berada pada kedudukan #2608 mengikut permodalan pasaran pada $ 357.20K, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B NDQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NDQ didagangkan antara $ 0.0003494 (rendah) dan $ 0.0003637 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.047681533505841554, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000048008333071897.

Dalam prestasi jangka pendek, NDQ dipindahkan +1.76% dalam sejam terakhir dan -10.99% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 52.38K.

Nasdaq666 (NDQ) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2608 Modal Pasaran $ 357.20K$ 357.20K $ 357.20K Kelantangan (24J) $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 357.20K$ 357.20K $ 357.20K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Nasdaq666 ialah $ 357.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.38K. Bekalan edaran NDQ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 357.20K.