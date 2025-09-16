Lagi Mengenai NEAR

Maklumat Harga NEAR

Kertas putih NEAR

Laman Web Rasmi NEAR

Tokenomik NEAR

Ramalan Harga NEAR

Sejarah NEAR

NEAR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NEAR-ke-Fiat

NEAR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

NEAR Logo

NEARHargae(NEAR)

1 NEAR ke USD Harga Langsung:

$2.692
$2.692$2.692
+3.37%1D
USD
NEAR (NEAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:55:13 (UTC+8)

NEAR (NEAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.575
$ 2.575$ 2.575
24J Rendah
$ 2.729
$ 2.729$ 2.729
24J Tinggi

$ 2.575
$ 2.575$ 2.575

$ 2.729
$ 2.729$ 2.729

$ 20.41834471901754
$ 20.41834471901754$ 20.41834471901754

$ 0.52596364
$ 0.52596364$ 0.52596364

+0.07%

+3.37%

+0.97%

+0.97%

NEAR (NEAR) harga masa nyata ialah $ 2.691. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEAR didagangkan antara $ 2.575 rendah dan $ 2.729 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEAR sepanjang masa ialah $ 20.41834471901754, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.52596364.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEAR telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +3.37% dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NEAR (NEAR) Maklumat Pasaran

No.36

$ 3.36B
$ 3.36B$ 3.36B

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B

1.25B
1.25B 1.25B

1,271,138,088
1,271,138,088 1,271,138,088

0.08%

NEAR

Had Pasaran semasa NEAR ialah $ 3.36B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.04M. Bekalan edaran NEAR ialah 1.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1271138088. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.42B.

NEAR (NEAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NEAR hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08776+3.37%
30 Hari$ -0.086-3.10%
60 Hari$ -0.147-5.18%
90 Hari$ +0.564+26.51%
Perubahan Harga NEAR Hari Ini

Hari ini, NEAR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.08776 (+3.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNEAR

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.086 (-3.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NEAR

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.147 (-5.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NEAR

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.564 (+26.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NEAR (NEAR)?

Semak NEARhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NEAR pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NEAR di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NEAR anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NEAR Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NEAR (NEAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NEAR (NEAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEAR.

Semak NEAR ramalan harga sekarang!

Tokenomik NEAR (NEAR)

Memahami tokenomik NEAR (NEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NEAR (NEAR)

Mencari cara membeli NEAR? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NEAR di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEAR kepada Mata Wang Tempatan

1 NEAR(NEAR) ke VND
70,813.665
1 NEAR(NEAR) ke AUD
A$4.0365
1 NEAR(NEAR) ke GBP
1.96443
1 NEAR(NEAR) ke EUR
2.26044
1 NEAR(NEAR) ke USD
$2.691
1 NEAR(NEAR) ke MYR
RM11.3022
1 NEAR(NEAR) ke TRY
111.05757
1 NEAR(NEAR) ke JPY
¥392.886
1 NEAR(NEAR) ke ARS
ARS$3,934.18818
1 NEAR(NEAR) ke RUB
223.32609
1 NEAR(NEAR) ke INR
236.808
1 NEAR(NEAR) ke IDR
Rp44,114.74704
1 NEAR(NEAR) ke KRW
3,716.83611
1 NEAR(NEAR) ke PHP
152.8488
1 NEAR(NEAR) ke EGP
￡E.129.35637
1 NEAR(NEAR) ke BRL
R$14.2623
1 NEAR(NEAR) ke CAD
C$3.68667
1 NEAR(NEAR) ke BDT
327.7638
1 NEAR(NEAR) ke NGN
4,022.39916
1 NEAR(NEAR) ke COP
$10,511.71875
1 NEAR(NEAR) ke ZAR
R.46.68885
1 NEAR(NEAR) ke UAH
110.78847
1 NEAR(NEAR) ke VES
Bs430.56
1 NEAR(NEAR) ke CLP
$2,553.759
1 NEAR(NEAR) ke PKR
Rs763.81344
1 NEAR(NEAR) ke KZT
1,456.15392
1 NEAR(NEAR) ke THB
฿85.22397
1 NEAR(NEAR) ke TWD
NT$80.94528
1 NEAR(NEAR) ke AED
د.إ9.87597
1 NEAR(NEAR) ke CHF
Fr2.09898
1 NEAR(NEAR) ke HKD
HK$20.93598
1 NEAR(NEAR) ke AMD
֏1,029.0384
1 NEAR(NEAR) ke MAD
.د.م24.13827
1 NEAR(NEAR) ke MXN
$49.35294
1 NEAR(NEAR) ke SAR
ريال10.09125
1 NEAR(NEAR) ke PLN
9.66069
1 NEAR(NEAR) ke RON
лв11.49057
1 NEAR(NEAR) ke SEK
kr24.83793
1 NEAR(NEAR) ke BGN
лв4.44015
1 NEAR(NEAR) ke HUF
Ft885.17754
1 NEAR(NEAR) ke CZK
55.24623
1 NEAR(NEAR) ke KWD
د.ك0.818064
1 NEAR(NEAR) ke ILS
8.96103
1 NEAR(NEAR) ke AOA
Kz2,453.03487
1 NEAR(NEAR) ke BHD
.د.ب1.014507
1 NEAR(NEAR) ke BMD
$2.691
1 NEAR(NEAR) ke DKK
kr16.9533
1 NEAR(NEAR) ke HNL
L70.58493
1 NEAR(NEAR) ke MUR
121.76775
1 NEAR(NEAR) ke NAD
$46.74267
1 NEAR(NEAR) ke NOK
kr26.31798
1 NEAR(NEAR) ke NZD
$4.49397
1 NEAR(NEAR) ke PAB
B/.2.691
1 NEAR(NEAR) ke PGK
K11.24838
1 NEAR(NEAR) ke QAR
ر.ق9.79524
1 NEAR(NEAR) ke RSD
дин.266.27445

NEAR Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NEAR, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NEAR Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEAR

Berapakah nilai NEAR (NEAR) hari ini?
Harga langsung NEAR dalam USD ialah 2.691 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEAR ke USD?
Harga semasa NEAR ke USD ialah $ 2.691. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NEAR?
Had pasaran untuk NEAR ialah $ 3.36B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEAR?
Bekalan edaran NEAR ialah 1.25B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEAR?
NEAR mencapai harga ATH sebanyak 20.41834471901754 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEAR?
NEAR melihat harga ATL sebanyak 0.52596364 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEARialah $ 5.04M USD.
Adakah NEAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:55:13 (UTC+8)

NEAR (NEAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NEAR-ke-USD

Jumlah

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 2.691 USD

Berdagang NEAR

NEARUSDC
$2.693
$2.693$2.693
+3.37%
NEARUSDT
$2.692
$2.692$2.692
+3.41%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan