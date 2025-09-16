Apakah itu NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

Tokenomik NEAR (NEAR)

Memahami tokenomik NEAR (NEAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEAR Berapakah nilai NEAR (NEAR) hari ini? Harga langsung NEAR dalam USD ialah 2.691 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEAR ke USD? $ 2.691 . Lihat Harga semasa NEAR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NEAR? Had pasaran untuk NEAR ialah $ 3.36B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEAR? Bekalan edaran NEAR ialah 1.25B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEAR? NEAR mencapai harga ATH sebanyak 20.41834471901754 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEAR? NEAR melihat harga ATL sebanyak 0.52596364 USD . Berapakah jumlah dagangan NEAR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEARialah $ 5.04M USD . Adakah NEAR akan naik lebih tinggi tahun ini? NEAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NEAR (NEAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

