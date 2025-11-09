BursaDEX+
Harga NEET langsung hari ini ialah 0.01997 USD.NEET modal pasaran ialah -- USD.

NEET (NEET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:22 (UTC+8)

NEET Harga Hari Ini

Harga langsung NEET (NEET) hari ini ialah $ 0.01997, dengan 7.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEET kepada USD penukaran adalah $ 0.01997 setiap NEET.

NEET kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEET didagangkan antara $ 0.01864 (rendah) dan $ 0.020359 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEET dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan -3.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.11K.

NEET (NEET) Maklumat Pasaran

$ 54.11K
$ 0.00
--
--
SOL

Had Pasaran semasa NEET ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.11K. Bekalan edaran NEET ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

NEET Sejarah Harga USD

+0.34%

+7.08%

-3.93%

-3.93%

NEET (NEET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NEET hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00132026+7.08%
30 Hari$ +0.004329+27.67%
60 Hari$ -0.01333-40.04%
90 Hari$ +0.006783+51.43%
Perubahan Harga NEET Hari Ini

Hari ini, NEET mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00132026 (+7.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNEET

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.004329 (+27.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NEET

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEET mengalami perubahan sebanyak $ -0.01333 (-40.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NEET

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.006783 (+51.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NEET (NEET)?

Semak NEEThalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk NEET

Cerapan dipacu AI yang menganalisis NEET pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga NEET?

NEET token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and community engagement
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting meme coins
7. Social media buzz and influencer endorsements
8. Supply and demand dynamics
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Exchange listings and delistings

Mengapa orang ingin tahu harga NEET hari ini?

People want to know NEET token price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, market sentiment analysis, and timing entry/exit points. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and make informed buy/sell choices.

Ramalan Harga untuk NEET

NEET (NEET) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEET pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
NEET (NEET) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga NEET berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga NEET yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NEET ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik NEET Ramalan Harga.

Perihal NEET

NEET (NEET) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is primarily designed to facilitate value transfers across the internet in a decentralized and secure manner. NEET uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions according to the number of NEET they hold and are willing to 'stake' as collateral. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NEET tokens, which helps to maintain scarcity and value. Typical uses of NEET include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a stake in the network's governance, allowing holders to vote on proposed changes to the system.

Bagaimana untuk membeli & Melabur NEET dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan NEET? Membeli NEET adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli NEET. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan NEET (NEET) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan NEET akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli NEET (NEET)

Apa yang boleh anda lakukan dengan NEET

Memiliki NEET membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli NEET (NEET) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu NEET (NEET)

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

NEET Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NEET, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEET

Berapakah nilai 1 NEET pada tahun 2030?
Jika NEET berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga NEET berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:24:22 (UTC+8)

NEET (NEET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang NEET

NEET USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek NEET dengan leveraj. Terokai NEET dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan NEET (NEET) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga NEET langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
NEET/USDT
$0.019968
$0.019968$0.019968
+7.06%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

