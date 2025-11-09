NEET Harga Hari Ini

Harga langsung NEET (NEET) hari ini ialah $ 0.01997, dengan 7.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEET kepada USD penukaran adalah $ 0.01997 setiap NEET.

NEET kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEET didagangkan antara $ 0.01864 (rendah) dan $ 0.020359 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEET dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan -3.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.11K.

NEET (NEET) Maklumat Pasaran

