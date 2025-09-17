Lagi Mengenai NEIROCTO

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:05:21 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Maklumat Harga (USD)

$ 0.0003421
$ 0.0003421$ 0.0003421
$ 0.00036049
$ 0.00036049$ 0.00036049
$ 0.0003421
$ 0.0003421$ 0.0003421

$ 0.00036049
$ 0.00036049$ 0.00036049

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

First Neiro on ETH (NEIROCTO) harga masa nyata ialah $ 0.00035906. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEIROCTO didagangkan antara $ 0.0003421 rendah dan $ 0.00036049 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEIROCTO sepanjang masa ialah $ 0.003092736459733308, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000002433929875167.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEIROCTO telah berubah sebanyak +1.74% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Maklumat Pasaran

$ 151.05M
$ 151.05M

$ 187.33K
$ 187.33K$ 187.33K

$ 151.05M
$ 151.05M$ 151.05M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

Had Pasaran semasa First Neiro on ETH ialah $ 151.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 187.33K. Bekalan edaran NEIROCTO ialah 420.68B, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.05M.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk First Neiro on ETH hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000002878-0.08%
30 Hari$ -0.00004091-10.23%
60 Hari$ -0.00019021-34.63%
90 Hari$ -0.00001001-2.72%
Perubahan Harga First Neiro on ETH Hari Ini

Hari ini, NEIROCTO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000002878 (-0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFirst Neiro on ETH

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00004091 (-10.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari First Neiro on ETH

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEIROCTO mengalami perubahan sebanyak $ -0.00019021 (-34.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari First Neiro on ETH

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00001001 (-2.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga First Neiro on ETH (NEIROCTO)?

Semak First Neiro on ETHhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus First Neiro on ETH pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEIROCTO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang First Neiro on ETH di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian First Neiro on ETH anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

First Neiro on ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset First Neiro on ETH (NEIROCTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk First Neiro on ETH.

Semak First Neiro on ETH ramalan harga sekarang!

Tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Memahami tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEIROCTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Mencari cara membeli First Neiro on ETH? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah First Neiro on ETH di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEIROCTO kepada Mata Wang Tempatan

First Neiro on ETH Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang First Neiro on ETH, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web First Neiro on ETH Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai First Neiro on ETH

Berapakah nilai First Neiro on ETH (NEIROCTO) hari ini?
Harga langsung NEIROCTO dalam USD ialah 0.00035906 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEIROCTO ke USD?
Harga semasa NEIROCTO ke USD ialah $ 0.00035906. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran First Neiro on ETH?
Had pasaran untuk NEIROCTO ialah $ 151.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEIROCTO?
Bekalan edaran NEIROCTO ialah 420.68B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEIROCTO?
NEIROCTO mencapai harga ATH sebanyak 0.003092736459733308 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEIROCTO?
NEIROCTO melihat harga ATL sebanyak 0.000002433929875167 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEIROCTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEIROCTOialah $ 187.33K USD.
Adakah NEIROCTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEIROCTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEIROCTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:05:21 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

