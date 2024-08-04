Tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Lihat cerapan utama tentang First Neiro on ETH (NEIROCTO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Maklumat

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

Laman Web Rasmi:
https://www.neiroeth.io/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk First Neiro on ETH (NEIROCTO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 152.11M
$ 152.11M$ 152.11M
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.68B
$ 420.68B$ 420.68B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 152.11M
$ 152.11M$ 152.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00310081
$ 0.00310081$ 0.00310081
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167
Harga Semasa:
$ 0.00036158
$ 0.00036158$ 0.00036158

Tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik First Neiro on ETH (NEIROCTO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEIROCTO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEIROCTO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEIROCTO, terokai NEIROCTO harga langsung token!

Cara Membeli NEIROCTO

Berminat untuk menambah First Neiro on ETH (NEIROCTO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NEIROCTO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NEIROCTO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NEIROCTO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NEIROCTO? Halaman ramalan harga NEIROCTO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.