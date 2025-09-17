Lagi Mengenai NEO

NEOHargae(NEO)

1 NEO ke USD Harga Langsung:

$6.651
+0.24%1D
USD
NEO (NEO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:52:27 (UTC+8)

NEO (NEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 6.441
24J Rendah
$ 6.681
24J Tinggi

$ 6.441
$ 6.681
$ 196.85299682617188
$ 0.07228679955005646
+0.15%

+0.24%

+1.80%

+1.80%

NEO (NEO) harga masa nyata ialah $ 6.651. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEO didagangkan antara $ 6.441 rendah dan $ 6.681 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEO sepanjang masa ialah $ 196.85299682617188, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07228679955005646.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEO telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +1.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NEO (NEO) Maklumat Pasaran

No.126

$ 469.15M
$ 1.14M
$ 665.10M
70.54M
100,000,000
0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
NONE

Had Pasaran semasa NEO ialah $ 469.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.14M. Bekalan edaran NEO ialah 70.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 665.10M.

NEO (NEO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NEO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01592+0.24%
30 Hari$ +0.286+4.49%
60 Hari$ -0.277-4.00%
90 Hari$ +1.239+22.89%
Perubahan Harga NEO Hari Ini

Hari ini, NEO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.01592 (+0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNEO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.286 (+4.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NEO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEO mengalami perubahan sebanyak $ -0.277 (-4.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NEO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +1.239 (+22.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NEO (NEO)?

Semak NEOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NEO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NEO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NEO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NEO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NEO (NEO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NEO (NEO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NEO.

Semak NEO ramalan harga sekarang!

Tokenomik NEO (NEO)

Memahami tokenomik NEO (NEO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NEO (NEO)

Mencari cara membeli NEO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NEO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEO kepada Mata Wang Tempatan

1 NEO(NEO) ke VND
175,021.065
1 NEO(NEO) ke AUD
A$9.90999
1 NEO(NEO) ke GBP
4.85523
1 NEO(NEO) ke EUR
5.58684
1 NEO(NEO) ke USD
$6.651
1 NEO(NEO) ke MYR
RM27.9342
1 NEO(NEO) ke TRY
274.48677
1 NEO(NEO) ke JPY
¥971.046
1 NEO(NEO) ke ARS
ARS$9,766.46142
1 NEO(NEO) ke RUB
553.3632
1 NEO(NEO) ke INR
584.55639
1 NEO(NEO) ke IDR
Rp109,032.76944
1 NEO(NEO) ke KRW
9,173.79081
1 NEO(NEO) ke PHP
377.71029
1 NEO(NEO) ke EGP
￡E.319.71357
1 NEO(NEO) ke BRL
R$35.18379
1 NEO(NEO) ke CAD
C$9.11187
1 NEO(NEO) ke BDT
810.0918
1 NEO(NEO) ke NGN
9,941.64876
1 NEO(NEO) ke COP
$25,879.37355
1 NEO(NEO) ke ZAR
R.115.19532
1 NEO(NEO) ke UAH
273.82167
1 NEO(NEO) ke VES
Bs1,064.16
1 NEO(NEO) ke CLP
$6,311.799
1 NEO(NEO) ke PKR
Rs1,887.81984
1 NEO(NEO) ke KZT
3,598.98912
1 NEO(NEO) ke THB
฿210.63717
1 NEO(NEO) ke TWD
NT$200.12859
1 NEO(NEO) ke AED
د.إ24.40917
1 NEO(NEO) ke CHF
Fr5.18778
1 NEO(NEO) ke HKD
HK$51.74478
1 NEO(NEO) ke AMD
֏2,543.3424
1 NEO(NEO) ke MAD
.د.م59.65947
1 NEO(NEO) ke MXN
$121.64679
1 NEO(NEO) ke SAR
ريال24.94125
1 NEO(NEO) ke PLN
23.81058
1 NEO(NEO) ke RON
лв28.33326
1 NEO(NEO) ke SEK
kr61.32222
1 NEO(NEO) ke BGN
лв10.97415
1 NEO(NEO) ke HUF
Ft2,182.79169
1 NEO(NEO) ke CZK
136.27899
1 NEO(NEO) ke KWD
د.ك2.021904
1 NEO(NEO) ke ILS
22.14783
1 NEO(NEO) ke AOA
Kz6,062.85207
1 NEO(NEO) ke BHD
.د.ب2.500776
1 NEO(NEO) ke BMD
$6.651
1 NEO(NEO) ke DKK
kr41.83479
1 NEO(NEO) ke HNL
L174.45573
1 NEO(NEO) ke MUR
300.95775
1 NEO(NEO) ke NAD
$115.52787
1 NEO(NEO) ke NOK
kr64.84725
1 NEO(NEO) ke NZD
$11.04066
1 NEO(NEO) ke PAB
B/.6.651
1 NEO(NEO) ke PGK
K27.80118
1 NEO(NEO) ke QAR
ر.ق24.20964
1 NEO(NEO) ke RSD
дин.656.52021

NEO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NEO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NEO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEO

Berapakah nilai NEO (NEO) hari ini?
Harga langsung NEO dalam USD ialah 6.651 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEO ke USD?
Harga semasa NEO ke USD ialah $ 6.651. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NEO?
Had pasaran untuk NEO ialah $ 469.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEO?
Bekalan edaran NEO ialah 70.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEO?
NEO mencapai harga ATH sebanyak 196.85299682617188 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEO?
NEO melihat harga ATL sebanyak 0.07228679955005646 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEOialah $ 1.14M USD.
Adakah NEO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:52:27 (UTC+8)

NEO (NEO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NEO-ke-USD

Jumlah

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 6.651 USD

Berdagang NEO

NEOUSDT
$6.651
+0.22%
NEOBTC
$0.00005714
-0.20%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan