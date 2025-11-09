Neo 1x Companion Harga Hari Ini

Harga langsung Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini ialah $ 0.0002715, dengan 8.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEO1X kepada USD penukaran adalah $ 0.0002715 setiap NEO1X.

Neo 1x Companion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEO1X. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEO1X didagangkan antara $ 0.0002046 (rendah) dan $ 0.0003019 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEO1X dipindahkan +11.68% dalam sejam terakhir dan -88.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.70K.

Neo 1x Companion (NEO1X) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 56.70K$ 56.70K $ 56.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Neo 1x Companion ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.70K. Bekalan edaran NEO1X ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.