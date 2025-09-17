Lagi Mengenai NEON

Neon EVMHargae(NEON)

1 NEON ke USD Harga Langsung:

$0.14411
+2.04%1D
USD
Neon EVM (NEON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:43:42 (UTC+8)

Neon EVM (NEON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.13811
24J Rendah
$ 0.1548
24J Tinggi

$ 0.13811
$ 0.1548
$ 3.8649648632805813
$ 0.05373474191452677
+1.40%

+2.04%

-1.12%

-1.12%

Neon EVM (NEON) harga masa nyata ialah $ 0.14411. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEON didagangkan antara $ 0.13811 rendah dan $ 0.1548 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEON sepanjang masa ialah $ 3.8649648632805813, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05373474191452677.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEON telah berubah sebanyak +1.40% sejak sejam yang lalu, +2.04% dalam 24 jam dan -1.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neon EVM (NEON) Maklumat Pasaran

No.684

$ 34.51M
$ 71.84K
$ 144.11M
239.47M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.94%

SOL

Had Pasaran semasa Neon EVM ialah $ 34.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 71.84K. Bekalan edaran NEON ialah 239.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.11M.

Neon EVM (NEON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Neon EVM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0028811+2.04%
30 Hari$ +0.05658+64.64%
60 Hari$ +0.05357+59.16%
90 Hari$ +0.04809+50.08%
Perubahan Harga Neon EVM Hari Ini

Hari ini, NEON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0028811 (+2.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNeon EVM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.05658 (+64.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Neon EVM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEON mengalami perubahan sebanyak $ +0.05357 (+59.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Neon EVM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04809 (+50.08%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Neon EVM (NEON)?

Semak Neon EVMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Neon EVM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Neon EVM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Neon EVM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Neon EVM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Neon EVM (NEON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Neon EVM (NEON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neon EVM.

Semak Neon EVM ramalan harga sekarang!

Tokenomik Neon EVM (NEON)

Memahami tokenomik Neon EVM (NEON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Neon EVM (NEON)

Mencari cara membeli Neon EVM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Neon EVM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEON kepada Mata Wang Tempatan

1 Neon EVM(NEON) ke VND
3,792.25465
1 Neon EVM(NEON) ke AUD
A$0.2147239
1 Neon EVM(NEON) ke GBP
0.1052003
1 Neon EVM(NEON) ke EUR
0.1210524
1 Neon EVM(NEON) ke USD
$0.14411
1 Neon EVM(NEON) ke MYR
RM0.605262
1 Neon EVM(NEON) ke TRY
5.9459786
1 Neon EVM(NEON) ke JPY
¥21.04006
1 Neon EVM(NEON) ke ARS
ARS$211.6140062
1 Neon EVM(NEON) ke RUB
11.989952
1 Neon EVM(NEON) ke INR
12.6787978
1 Neon EVM(NEON) ke IDR
Rp2,362.4586384
1 Neon EVM(NEON) ke KRW
198.7723641
1 Neon EVM(NEON) ke PHP
8.1926535
1 Neon EVM(NEON) ke EGP
￡E.6.9288088
1 Neon EVM(NEON) ke BRL
R$0.7623419
1 Neon EVM(NEON) ke CAD
C$0.1974307
1 Neon EVM(NEON) ke BDT
17.552598
1 Neon EVM(NEON) ke NGN
215.4098636
1 Neon EVM(NEON) ke COP
$560.7392155
1 Neon EVM(NEON) ke ZAR
R.2.4974263
1 Neon EVM(NEON) ke UAH
5.9330087
1 Neon EVM(NEON) ke VES
Bs23.0576
1 Neon EVM(NEON) ke CLP
$136.76039
1 Neon EVM(NEON) ke PKR
Rs40.9041824
1 Neon EVM(NEON) ke KZT
77.9808032
1 Neon EVM(NEON) ke THB
฿4.5639637
1 Neon EVM(NEON) ke TWD
NT$4.3362699
1 Neon EVM(NEON) ke AED
د.إ0.5288837
1 Neon EVM(NEON) ke CHF
Fr0.1124058
1 Neon EVM(NEON) ke HKD
HK$1.1211758
1 Neon EVM(NEON) ke AMD
֏55.107664
1 Neon EVM(NEON) ke MAD
.د.م1.2926667
1 Neon EVM(NEON) ke MXN
$2.6343308
1 Neon EVM(NEON) ke SAR
ريال0.5404125
1 Neon EVM(NEON) ke PLN
0.5159138
1 Neon EVM(NEON) ke RON
лв0.6139086
1 Neon EVM(NEON) ke SEK
kr1.3272531
1 Neon EVM(NEON) ke BGN
лв0.2377815
1 Neon EVM(NEON) ke HUF
Ft47.2479046
1 Neon EVM(NEON) ke CZK
2.9499317
1 Neon EVM(NEON) ke KWD
د.ك0.04380944
1 Neon EVM(NEON) ke ILS
0.4798863
1 Neon EVM(NEON) ke AOA
Kz131.3663527
1 Neon EVM(NEON) ke BHD
.د.ب0.05432947
1 Neon EVM(NEON) ke BMD
$0.14411
1 Neon EVM(NEON) ke DKK
kr0.9050108
1 Neon EVM(NEON) ke HNL
L3.7800053
1 Neon EVM(NEON) ke MUR
6.5209775
1 Neon EVM(NEON) ke NAD
$2.5031907
1 Neon EVM(NEON) ke NOK
kr1.4050725
1 Neon EVM(NEON) ke NZD
$0.2392226
1 Neon EVM(NEON) ke PAB
B/.0.14411
1 Neon EVM(NEON) ke PGK
K0.6023798
1 Neon EVM(NEON) ke QAR
ر.ق0.5245604
1 Neon EVM(NEON) ke RSD
дин.14.2193337

Neon EVM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Neon EVM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Neon EVM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neon EVM

Berapakah nilai Neon EVM (NEON) hari ini?
Harga langsung NEON dalam USD ialah 0.14411 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEON ke USD?
Harga semasa NEON ke USD ialah $ 0.14411. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Neon EVM?
Had pasaran untuk NEON ialah $ 34.51M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEON?
Bekalan edaran NEON ialah 239.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEON?
NEON mencapai harga ATH sebanyak 3.8649648632805813 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEON?
NEON melihat harga ATL sebanyak 0.05373474191452677 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEONialah $ 71.84K USD.
Adakah NEON akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:43:42 (UTC+8)

Neon EVM (NEON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

