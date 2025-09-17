Apakah itu Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Neon EVM (NEON)

Memahami tokenomik Neon EVM (NEON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Neon EVM (NEON)

NEON kepada Mata Wang Tempatan

Neon EVM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Neon EVM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neon EVM Berapakah nilai Neon EVM (NEON) hari ini? Harga langsung NEON dalam USD ialah 0.14411 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEON ke USD? $ 0.14411 . Lihat Harga semasa NEON ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Neon EVM? Had pasaran untuk NEON ialah $ 34.51M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEON? Bekalan edaran NEON ialah 239.47M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEON? NEON mencapai harga ATH sebanyak 3.8649648632805813 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEON? NEON melihat harga ATL sebanyak 0.05373474191452677 USD . Berapakah jumlah dagangan NEON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEONialah $ 71.84K USD . Adakah NEON akan naik lebih tinggi tahun ini? NEON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Neon EVM (NEON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

