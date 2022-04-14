Tokenomik Neon EVM (NEON)

Lihat cerapan utama tentang Neon EVM (NEON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Neon EVM (NEON) Maklumat

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Laman Web Rasmi:
https://neonevm.org/
Kertas putih:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Neon EVM (NEON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Neon EVM (NEON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.85M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 239.47M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 137.16M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.5539
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.05373474191452677
Harga Semasa:
$ 0.13716
Tokenomik Neon EVM (NEON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Neon EVM (NEON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEON, terokai NEON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.