NetVRk (NETVR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:32:36 (UTC+8)

NetVRk (NETVR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01589
$ 0.01589$ 0.01589
24J Rendah
$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695
24J Tinggi

$ 0.01589
$ 0.01589$ 0.01589

$ 0.01695
$ 0.01695$ 0.01695

$ 7.427294099212999
$ 7.427294099212999$ 7.427294099212999

$ 0.013793260300283603
$ 0.013793260300283603$ 0.013793260300283603

0.00%

+6.67%

+4.75%

+4.75%

NetVRk (NETVR) harga masa nyata ialah $ 0.01695. Sepanjang 24 jam yang lalu, NETVR didagangkan antara $ 0.01589 rendah dan $ 0.01695 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NETVR sepanjang masa ialah $ 7.427294099212999, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.013793260300283603.

Dari segi prestasi jangka pendek, NETVR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +6.67% dalam 24 jam dan +4.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NetVRk (NETVR) Maklumat Pasaran

No.1962

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 112.44
$ 112.44$ 112.44

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Had Pasaran semasa NetVRk ialah $ 1.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 112.44. Bekalan edaran NETVR ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.70M.

NetVRk (NETVR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NetVRk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010599+6.67%
30 Hari$ -0.00106-5.89%
60 Hari$ -0.01504-47.02%
90 Hari$ -0.01599-48.55%
Perubahan Harga NetVRk Hari Ini

Hari ini, NETVR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0010599 (+6.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNetVRk

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00106 (-5.89%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NetVRk

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NETVR mengalami perubahan sebanyak $ -0.01504 (-47.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NetVRk

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01599 (-48.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NetVRk (NETVR)?

Semak NetVRkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NetVRk (NETVR)

$NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR.

NetVRk tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NetVRk pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NETVR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NetVRk di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NetVRk anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NetVRk Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NetVRk (NETVR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NetVRk (NETVR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NetVRk.

Semak NetVRk ramalan harga sekarang!

Tokenomik NetVRk (NETVR)

Memahami tokenomik NetVRk (NETVR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NETVR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NetVRk (NETVR)

Mencari cara membeli NetVRk? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NetVRk di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NETVR kepada Mata Wang Tempatan

1 NetVRk(NETVR) ke VND
446.03925
1 NetVRk(NETVR) ke AUD
A$0.0252555
1 NetVRk(NETVR) ke GBP
0.0123735
1 NetVRk(NETVR) ke EUR
0.014238
1 NetVRk(NETVR) ke USD
$0.01695
1 NetVRk(NETVR) ke MYR
RM0.07119
1 NetVRk(NETVR) ke TRY
0.699696
1 NetVRk(NETVR) ke JPY
¥2.4747
1 NetVRk(NETVR) ke ARS
ARS$24.780561
1 NetVRk(NETVR) ke RUB
1.4032905
1 NetVRk(NETVR) ke INR
1.491939
1 NetVRk(NETVR) ke IDR
Rp277.868808
1 NetVRk(NETVR) ke KRW
23.4115095
1 NetVRk(NETVR) ke PHP
0.9656415
1 NetVRk(NETVR) ke EGP
￡E.0.814956
1 NetVRk(NETVR) ke BRL
R$0.089835
1 NetVRk(NETVR) ke CAD
C$0.0232215
1 NetVRk(NETVR) ke BDT
2.06451
1 NetVRk(NETVR) ke NGN
25.336182
1 NetVRk(NETVR) ke COP
$66.2109375
1 NetVRk(NETVR) ke ZAR
R.0.294252
1 NetVRk(NETVR) ke UAH
0.6978315
1 NetVRk(NETVR) ke VES
Bs2.712
1 NetVRk(NETVR) ke CLP
$16.08555
1 NetVRk(NETVR) ke PKR
Rs4.811088
1 NetVRk(NETVR) ke KZT
9.171984
1 NetVRk(NETVR) ke THB
฿0.536976
1 NetVRk(NETVR) ke TWD
NT$0.510534
1 NetVRk(NETVR) ke AED
د.إ0.0622065
1 NetVRk(NETVR) ke CHF
Fr0.013221
1 NetVRk(NETVR) ke HKD
HK$0.131871
1 NetVRk(NETVR) ke AMD
֏6.48168
1 NetVRk(NETVR) ke MAD
.د.م0.1520415
1 NetVRk(NETVR) ke MXN
$0.310524
1 NetVRk(NETVR) ke SAR
ريال0.0635625
1 NetVRk(NETVR) ke PLN
0.0608505
1 NetVRk(NETVR) ke RON
лв0.072546
1 NetVRk(NETVR) ke SEK
kr0.156618
1 NetVRk(NETVR) ke BGN
лв0.0279675
1 NetVRk(NETVR) ke HUF
Ft5.588415
1 NetVRk(NETVR) ke CZK
0.3486615
1 NetVRk(NETVR) ke KWD
د.ك0.00516975
1 NetVRk(NETVR) ke ILS
0.056613
1 NetVRk(NETVR) ke AOA
Kz15.4511115
1 NetVRk(NETVR) ke BHD
.د.ب0.00639015
1 NetVRk(NETVR) ke BMD
$0.01695
1 NetVRk(NETVR) ke DKK
kr0.1069545
1 NetVRk(NETVR) ke HNL
L0.4445985
1 NetVRk(NETVR) ke MUR
0.7669875
1 NetVRk(NETVR) ke NAD
$0.2944215
1 NetVRk(NETVR) ke NOK
kr0.1659405
1 NetVRk(NETVR) ke NZD
$0.0283065
1 NetVRk(NETVR) ke PAB
B/.0.01695
1 NetVRk(NETVR) ke PGK
K0.070851
1 NetVRk(NETVR) ke QAR
ر.ق0.061698
1 NetVRk(NETVR) ke RSD
дин.1.6795755

NetVRk Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NetVRk, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NetVRk Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NetVRk

Berapakah nilai NetVRk (NETVR) hari ini?
Harga langsung NETVR dalam USD ialah 0.01695 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NETVR ke USD?
Harga semasa NETVR ke USD ialah $ 0.01695. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NetVRk?
Had pasaran untuk NETVR ialah $ 1.70M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NETVR?
Bekalan edaran NETVR ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NETVR?
NETVR mencapai harga ATH sebanyak 7.427294099212999 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NETVR?
NETVR melihat harga ATL sebanyak 0.013793260300283603 USD.
Berapakah jumlah dagangan NETVR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NETVRialah $ 112.44 USD.
Adakah NETVR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NETVR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NETVRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:32:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

