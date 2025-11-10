NetX Harga Hari Ini

Harga langsung NetX (NETX) hari ini ialah $ 0.7463, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NETX kepada USD penukaran adalah $ 0.7463 setiap NETX.

NetX kini berada pada kedudukan #991 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.33M, dengan bekalan edaran sebanyak 16.52M NETX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NETX didagangkan antara $ 0.7172 (rendah) dan $ 0.8695 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.9687184275031666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.658241367627642.

Dalam prestasi jangka pendek, NETX dipindahkan -1.74% dalam sejam terakhir dan -8.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 329.15K.

NetX (NETX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.991 Modal Pasaran $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Kelantangan (24J) $ 329.15K$ 329.15K $ 329.15K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.93M$ 14.93M $ 14.93M Bekalan Peredaran 16.52M 16.52M 16.52M Bekalan Maks 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Jumlah Bekalan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kadar Peredaran 82.62% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa NetX ialah $ 12.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 329.15K. Bekalan edaran NETX ialah 16.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.93M.