Tokenomik NetX (NETX)

Lihat cerapan utama tentang NetX (NETX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:09:31 (UTC+8)
USD

NetX (NETX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NetX (NETX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.14M
$ 13.14M
Jumlah Bekalan:
$ 20.00M
$ 20.00M
Bekalan Edaran:
$ 16.54M
$ 16.54M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.89M
$ 15.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.99
$ 1.99
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642
Harga Semasa:
$ 0.7946
$ 0.7946

NetX (NETX) Maklumat

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Laman Web Rasmi:
https://www.netx.world/
Kertas putih:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Tokenomik NetX (NETX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NetX (NETX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NETX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NETX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NETX, terokai NETX harga langsung token!

Cara Membeli NETX

Berminat untuk menambah NetX (NETX) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli NETX, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

NetX (NETX) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga NETX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

NETX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NETX? Halaman ramalan harga NETX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi