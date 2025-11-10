Neuralinker Harga Hari Ini

Harga langsung Neuralinker (NEURALINKER) hari ini ialah $ 0.00003114, dengan 49.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEURALINKER kepada USD penukaran adalah $ 0.00003114 setiap NEURALINKER.

Neuralinker kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEURALINKER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEURALINKER didagangkan antara $ 0.00002818 (rendah) dan $ 0.00014468 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEURALINKER dipindahkan -20.57% dalam sejam terakhir dan +522.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.88M.

Neuralinker (NEURALINKER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 311.40M$ 311.40M $ 311.40M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Neuralinker ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.88M. Bekalan edaran NEURALINKER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 311.40M.