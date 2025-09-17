Lagi Mengenai NEURO

Maklumat Harga NEURO

Kertas putih NEURO

Laman Web Rasmi NEURO

Tokenomik NEURO

Ramalan Harga NEURO

Sejarah NEURO

NEURO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NEURO-ke-Fiat

NEURO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

NeuroWeb AI Logo

NeuroWeb AIHargae(NEURO)

1 NEURO ke USD Harga Langsung:

$0.01897
$0.01897$0.01897
0.00%1D
USD
NeuroWeb AI (NEURO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:52:48 (UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01815
$ 0.01815$ 0.01815
24J Rendah
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
24J Tinggi

$ 0.01815
$ 0.01815$ 0.01815

$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198

$ 0.2545440843600831
$ 0.2545440843600831$ 0.2545440843600831

$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428

0.00%

0.00%

-2.27%

-2.27%

NeuroWeb AI (NEURO) harga masa nyata ialah $ 0.01897. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEURO didagangkan antara $ 0.01815 rendah dan $ 0.0198 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEURO sepanjang masa ialah $ 0.2545440843600831, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01079394860652428.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEURO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -2.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NeuroWeb AI (NEURO) Maklumat Pasaran

No.4761

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.37K
$ 55.37K$ 55.37K

$ 18.97M
$ 18.97M$ 18.97M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

548,749,977
548,749,977 548,749,977

0.00%

NEURO

Had Pasaran semasa NeuroWeb AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.37K. Bekalan edaran NEURO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 548749977. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.97M.

NeuroWeb AI (NEURO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NeuroWeb AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00065+3.54%
60 Hari$ -0.00211-10.01%
90 Hari$ +0.00235+14.13%
Perubahan Harga NeuroWeb AI Hari Ini

Hari ini, NEURO mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNeuroWeb AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00065 (+3.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NeuroWeb AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEURO mengalami perubahan sebanyak $ -0.00211 (-10.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NeuroWeb AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00235 (+14.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NeuroWeb AI (NEURO)?

Semak NeuroWeb AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NeuroWeb AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEURO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NeuroWeb AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NeuroWeb AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NeuroWeb AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NeuroWeb AI (NEURO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NeuroWeb AI (NEURO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NeuroWeb AI.

Semak NeuroWeb AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik NeuroWeb AI (NEURO)

Memahami tokenomik NeuroWeb AI (NEURO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEURO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NeuroWeb AI (NEURO)

Mencari cara membeli NeuroWeb AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NeuroWeb AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEURO kepada Mata Wang Tempatan

1 NeuroWeb AI(NEURO) ke VND
499.19555
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AUD
A$0.0282653
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke GBP
0.0138481
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke EUR
0.0159348
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke USD
$0.01897
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MYR
RM0.079674
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TRY
0.7828919
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke JPY
¥2.76962
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ARS
ARS$27.8559274
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RUB
1.578304
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke INR
1.6672733
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke IDR
Rp310.9835568
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KRW
26.1655107
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PHP
1.0773063
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke EGP
￡E.0.9118879
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BRL
R$0.1003513
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CAD
C$0.0259889
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BDT
2.310546
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NGN
28.3555972
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke COP
$73.8132185
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ZAR
R.0.3285604
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke UAH
0.7809949
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke VES
Bs3.0352
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CLP
$18.00253
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PKR
Rs5.3844448
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KZT
10.2650464
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke THB
฿0.6007799
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke TWD
NT$0.5708073
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AED
د.إ0.0696199
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CHF
Fr0.0147966
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HKD
HK$0.1475866
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AMD
֏7.254128
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MAD
.د.م0.1701609
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MXN
$0.3469613
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SAR
ريال0.0711375
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PLN
0.0679126
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RON
лв0.0808122
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke SEK
kr0.1749034
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BGN
лв0.0313005
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HUF
Ft6.2257643
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke CZK
0.3886953
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke KWD
د.ك0.00576688
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke ILS
0.0631701
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke AOA
Kz17.2924829
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BHD
.د.ب0.00713272
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke BMD
$0.01897
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke DKK
kr0.1193213
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke HNL
L0.4975831
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke MUR
0.8583925
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NAD
$0.3295089
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NOK
kr0.1849575
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke NZD
$0.0314902
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PAB
B/.0.01897
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke PGK
K0.0792946
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke QAR
ر.ق0.0690508
1 NeuroWeb AI(NEURO) ke RSD
дин.1.8725287

NeuroWeb AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NeuroWeb AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web NeuroWeb AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NeuroWeb AI

Berapakah nilai NeuroWeb AI (NEURO) hari ini?
Harga langsung NEURO dalam USD ialah 0.01897 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEURO ke USD?
Harga semasa NEURO ke USD ialah $ 0.01897. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NeuroWeb AI?
Had pasaran untuk NEURO ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEURO?
Bekalan edaran NEURO ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEURO?
NEURO mencapai harga ATH sebanyak 0.2545440843600831 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEURO?
NEURO melihat harga ATL sebanyak 0.01079394860652428 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEURO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEUROialah $ 55.37K USD.
Adakah NEURO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEURO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEUROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:52:48 (UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NEURO-ke-USD

Jumlah

NEURO
NEURO
USD
USD

1 NEURO = 0.01897 USD

Berdagang NEURO

NEUROUSDT
$0.01897
$0.01897$0.01897
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan