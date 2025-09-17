Apakah itu Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Tokenomik Newton Protocol (NEWT)

Memahami tokenomik Newton Protocol (NEWT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEWT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Newton Protocol Berapakah nilai Newton Protocol (NEWT) hari ini? Harga langsung NEWT dalam USD ialah 0.2524 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEWT ke USD? $ 0.2524 . Lihat Harga semasa NEWT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Newton Protocol? Had pasaran untuk NEWT ialah $ 54.27M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEWT? Bekalan edaran NEWT ialah 215.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEWT? NEWT mencapai harga ATH sebanyak 0.83373560557428 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEWT? NEWT melihat harga ATL sebanyak 0.24683047911912695 USD . Berapakah jumlah dagangan NEWT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEWTialah $ 1.85M USD . Adakah NEWT akan naik lebih tinggi tahun ini? NEWT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEWTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

