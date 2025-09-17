Lagi Mengenai NEWT

Newton Protocol Logo

Newton ProtocolHargae(NEWT)

1 NEWT ke USD Harga Langsung:

$0.2525
$0.2525$0.2525
+0.55%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Carta Harga Langsung
Newton Protocol (NEWT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484
24J Rendah
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
24J Tinggi

$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484

$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.24683047911912695
$ 0.24683047911912695$ 0.24683047911912695

+0.75%

+0.55%

-9.57%

-9.57%

Newton Protocol (NEWT) harga masa nyata ialah $ 0.2524. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEWT didagangkan antara $ 0.2484 rendah dan $ 0.2598 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEWT sepanjang masa ialah $ 0.83373560557428, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24683047911912695.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEWT telah berubah sebanyak +0.75% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan -9.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Maklumat Pasaran

No.549

$ 54.27M
$ 54.27M$ 54.27M

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 252.40M
$ 252.40M$ 252.40M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Had Pasaran semasa Newton Protocol ialah $ 54.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.85M. Bekalan edaran NEWT ialah 215.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 252.40M.

Newton Protocol (NEWT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Newton Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001381+0.55%
30 Hari$ -0.0794-23.94%
60 Hari$ -0.0645-20.36%
90 Hari$ +0.1524+152.40%
Perubahan Harga Newton Protocol Hari Ini

Hari ini, NEWT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001381 (+0.55%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNewton Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0794 (-23.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Newton Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEWT mengalami perubahan sebanyak $ -0.0645 (-20.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Newton Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.1524 (+152.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Newton Protocol (NEWT)?

Semak Newton Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Newton Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEWT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Newton Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Newton Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Newton Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Newton Protocol (NEWT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Newton Protocol (NEWT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Semak Newton Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Newton Protocol (NEWT)

Memahami tokenomik Newton Protocol (NEWT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Cara membeli Newton Protocol (NEWT)

Mencari cara membeli Newton Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

NEWT kepada Mata Wang Tempatan

Newton Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Newton Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Newton Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Newton Protocol

Berapakah nilai Newton Protocol (NEWT) hari ini?
Harga langsung NEWT dalam USD ialah 0.2524 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEWT ke USD?
Harga semasa NEWT ke USD ialah $ 0.2524. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Newton Protocol?
Had pasaran untuk NEWT ialah $ 54.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEWT?
Bekalan edaran NEWT ialah 215.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEWT?
NEWT mencapai harga ATH sebanyak 0.83373560557428 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEWT?
NEWT melihat harga ATL sebanyak 0.24683047911912695 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEWT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEWTialah $ 1.85M USD.
Adakah NEWT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEWT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEWTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Newton Protocol (NEWT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

