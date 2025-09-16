Apakah itu NEXA (NEXA)

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NEXA Ramalan Harga (USD)

Tokenomik NEXA (NEXA)

Cara membeli NEXA (NEXA)

NEXA kepada Mata Wang Tempatan

NEXA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NEXA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NEXA Berapakah nilai NEXA (NEXA) hari ini? Harga langsung NEXA dalam USD ialah 0.0000009753 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NEXA ke USD? $ 0.0000009753 . Apakah had pasaran NEXA? Had pasaran untuk NEXA ialah $ 5.71M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NEXA? Bekalan edaran NEXA ialah 5.86T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEXA? NEXA mencapai harga ATH sebanyak 0.000042155176868025 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEXA? NEXA melihat harga ATL sebanyak 0.00000083479706052 USD . Berapakah jumlah dagangan NEXA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEXAialah $ 9.21K USD .

