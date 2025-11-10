NexAIPhone Harga Hari Ini

Harga langsung NexAIPhone (NEXAIPHONE) hari ini ialah $ 0.000014976, dengan 2.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEXAIPHONE kepada USD penukaran adalah $ 0.000014976 setiap NEXAIPHONE.

NexAIPhone kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEXAIPHONE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEXAIPHONE didagangkan antara $ 0.00001009 (rendah) dan $ 0.00001573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEXAIPHONE dipindahkan -3.77% dalam sejam terakhir dan +96.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.50M.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa NexAIPhone ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.50M. Bekalan edaran NEXAIPHONE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.98K.