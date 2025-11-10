BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga NexAIPhone langsung hari ini ialah 0.000014976 USD.NEXAIPHONE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata NEXAIPHONE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai NEXAIPHONE

Maklumat Harga NEXAIPHONE

Apakah NEXAIPHONE

Kertas putih NEXAIPHONE

Laman Web Rasmi NEXAIPHONE

Tokenomik NEXAIPHONE

Ramalan Harga NEXAIPHONE

Sejarah NEXAIPHONE

NEXAIPHONE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NEXAIPHONE-ke-Fiat

$0.00001492
-2.33%1D
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:15:10 (UTC+8)

NexAIPhone Harga Hari Ini

Harga langsung NexAIPhone (NEXAIPHONE) hari ini ialah $ 0.000014976, dengan 2.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEXAIPHONE kepada USD penukaran adalah $ 0.000014976 setiap NEXAIPHONE.

NexAIPhone kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEXAIPHONE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEXAIPHONE didagangkan antara $ 0.00001009 (rendah) dan $ 0.00001573 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEXAIPHONE dipindahkan -3.77% dalam sejam terakhir dan +96.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.50M.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Maklumat Pasaran

--
$ 1.50M
$ 14.98K
--
1,000,000,000
BASE

Had Pasaran semasa NexAIPhone ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.50M. Bekalan edaran NEXAIPHONE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.98K.

NexAIPhone Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001009
24J Rendah
$ 0.00001573
24J Tinggi

$ 0.00001009
$ 0.00001573
--
--
-3.77%

-2.33%

+96.02%

+96.02%

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NexAIPhone hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000035593-2.33%
30 Hari$ -0.000007844-34.38%
60 Hari$ -0.000015024-50.08%
90 Hari$ -0.574985024-100.00%
Perubahan Harga NexAIPhone Hari Ini

Hari ini, NEXAIPHONE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000035593 (-2.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNexAIPhone

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000007844 (-34.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NexAIPhone

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEXAIPHONE mengalami perubahan sebanyak $ -0.000015024 (-50.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NexAIPhone

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.574985024 (-100.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NexAIPhone (NEXAIPHONE)?

Semak NexAIPhonehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk NexAIPhone

Cerapan dipacu AI yang menganalisis NexAIPhone pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga NexAIPhone?

NEXAIPHONE price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-phone integration projects
2. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin performance
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Development progress and partnership announcements
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Social media hype and community engagement

Mengapa orang ingin tahu harga NexAIPhone hari ini?

People want to know NexAIPhone (NEXAIPHONE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, assessing market volatility, and staying updated on their investment value in real-time.

Ramalan Harga untuk NexAIPhone

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEXAIPHONE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
NexAIPhone (NEXAIPHONE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga NexAIPhone berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga NexAIPhone yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk NEXAIPHONE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik NexAIPhone Ramalan Harga.

Perihal NexAIPhone

NEXAIPHONE is a digital asset in the cryptocurrency market. It operates on a decentralized platform that uses blockchain technology for its operations. The primary role of NEXAIPHONE is to facilitate transactions and data sharing across various platforms, thereby enhancing interoperability. It employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. The asset's issuance model is based on mining, which rewards participants for their contribution to the network. Typical uses of NEXAIPHONE include facilitating payments, executing smart contracts, and providing a platform for decentralized applications (dApps). It's designed to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring value in the digital space.

Bagaimana untuk membeli & Melabur NexAIPhone dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan NexAIPhone? Membeli NEXAIPHONE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli NexAIPhone. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan NexAIPhone (NEXAIPHONE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan NexAIPhone akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan NexAIPhone

Memiliki NexAIPhone membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli NexAIPhone (NEXAIPHONE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3-native smartphone DePIN mining ready NFT-boosted Multi-chain wallet & DAO governance Earn while using.

NexAIPhone Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NexAIPhone, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NexAIPhone

Berapakah nilai 1 NexAIPhone pada tahun 2030?
Jika NexAIPhone berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga NexAIPhone berpotensi dan jangkaan ROI.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

