Lagi Mengenai NEXO

Maklumat Harga NEXO

Kertas putih NEXO

Laman Web Rasmi NEXO

Tokenomik NEXO

Ramalan Harga NEXO

Sejarah NEXO

NEXO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NEXO-ke-Fiat

NEXO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Nexo Logo

NexoHargae(NEXO)

1 NEXO ke USD Harga Langsung:

$1.2856
$1.2856$1.2856
+1.22%1D
USD
Nexo (NEXO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:32:59 (UTC+8)

Nexo (NEXO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.2652
$ 1.2652$ 1.2652
24J Rendah
$ 1.3096
$ 1.3096$ 1.3096
24J Tinggi

$ 1.2652
$ 1.2652$ 1.2652

$ 1.3096
$ 1.3096$ 1.3096

$ 4.625207707279189
$ 4.625207707279189$ 4.625207707279189

$ 0.0433327
$ 0.0433327$ 0.0433327

-0.81%

+1.22%

+1.28%

+1.28%

Nexo (NEXO) harga masa nyata ialah $ 1.2861. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEXO didagangkan antara $ 1.2652 rendah dan $ 1.3096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEXO sepanjang masa ialah $ 4.625207707279189, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0433327.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEXO telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, +1.22% dalam 24 jam dan +1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexo (NEXO) Maklumat Pasaran

No.91

$ 831.01M
$ 831.01M$ 831.01M

$ 705.45K
$ 705.45K$ 705.45K

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

646.15M
646.15M 646.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

64.61%

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Nexo ialah $ 831.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 705.45K. Bekalan edaran NEXO ialah 646.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29B.

Nexo (NEXO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nexo hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015495+1.22%
30 Hari$ -0.0595-4.43%
60 Hari$ -0.048-3.60%
90 Hari$ +0.0671+5.50%
Perubahan Harga Nexo Hari Ini

Hari ini, NEXO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.015495 (+1.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNexo

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0595 (-4.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nexo

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NEXO mengalami perubahan sebanyak $ -0.048 (-3.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nexo

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0671 (+5.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nexo (NEXO)?

Semak Nexohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nexo pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NEXO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nexo di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nexo anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nexo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nexo (NEXO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nexo (NEXO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nexo.

Semak Nexo ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nexo (NEXO)

Memahami tokenomik Nexo (NEXO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEXO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nexo (NEXO)

Mencari cara membeli Nexo? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nexo di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NEXO kepada Mata Wang Tempatan

1 Nexo(NEXO) ke VND
33,843.7215
1 Nexo(NEXO) ke AUD
A$1.916289
1 Nexo(NEXO) ke GBP
0.938853
1 Nexo(NEXO) ke EUR
1.080324
1 Nexo(NEXO) ke USD
$1.2861
1 Nexo(NEXO) ke MYR
RM5.40162
1 Nexo(NEXO) ke TRY
53.090208
1 Nexo(NEXO) ke JPY
¥187.7706
1 Nexo(NEXO) ke ARS
ARS$1,880.252478
1 Nexo(NEXO) ke RUB
106.476219
1 Nexo(NEXO) ke INR
113.202522
1 Nexo(NEXO) ke IDR
Rp21,083.603184
1 Nexo(NEXO) ke KRW
1,776.374181
1 Nexo(NEXO) ke PHP
73.269117
1 Nexo(NEXO) ke EGP
￡E.61.835688
1 Nexo(NEXO) ke BRL
R$6.81633
1 Nexo(NEXO) ke CAD
C$1.761957
1 Nexo(NEXO) ke BDT
156.64698
1 Nexo(NEXO) ke NGN
1,922.410836
1 Nexo(NEXO) ke COP
$5,023.828125
1 Nexo(NEXO) ke ZAR
R.22.326696
1 Nexo(NEXO) ke UAH
52.948737
1 Nexo(NEXO) ke VES
Bs205.776
1 Nexo(NEXO) ke CLP
$1,220.5089
1 Nexo(NEXO) ke PKR
Rs365.046624
1 Nexo(NEXO) ke KZT
695.934432
1 Nexo(NEXO) ke THB
฿40.743648
1 Nexo(NEXO) ke TWD
NT$38.737332
1 Nexo(NEXO) ke AED
د.إ4.719987
1 Nexo(NEXO) ke CHF
Fr1.003158
1 Nexo(NEXO) ke HKD
HK$10.005858
1 Nexo(NEXO) ke AMD
֏491.80464
1 Nexo(NEXO) ke MAD
.د.م11.536317
1 Nexo(NEXO) ke MXN
$23.561352
1 Nexo(NEXO) ke SAR
ريال4.822875
1 Nexo(NEXO) ke PLN
4.617099
1 Nexo(NEXO) ke RON
лв5.504508
1 Nexo(NEXO) ke SEK
kr11.883564
1 Nexo(NEXO) ke BGN
лв2.122065
1 Nexo(NEXO) ke HUF
Ft424.02717
1 Nexo(NEXO) ke CZK
26.455077
1 Nexo(NEXO) ke KWD
د.ك0.3922605
1 Nexo(NEXO) ke ILS
4.295574
1 Nexo(NEXO) ke AOA
Kz1,172.370177
1 Nexo(NEXO) ke BHD
.د.ب0.4848597
1 Nexo(NEXO) ke BMD
$1.2861
1 Nexo(NEXO) ke DKK
kr8.115291
1 Nexo(NEXO) ke HNL
L33.734403
1 Nexo(NEXO) ke MUR
58.196025
1 Nexo(NEXO) ke NAD
$22.339557
1 Nexo(NEXO) ke NOK
kr12.590919
1 Nexo(NEXO) ke NZD
$2.147787
1 Nexo(NEXO) ke PAB
B/.1.2861
1 Nexo(NEXO) ke PGK
K5.375898
1 Nexo(NEXO) ke QAR
ر.ق4.681404
1 Nexo(NEXO) ke RSD
дин.127.439649

Nexo Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nexo, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nexo Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nexo

Berapakah nilai Nexo (NEXO) hari ini?
Harga langsung NEXO dalam USD ialah 1.2861 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEXO ke USD?
Harga semasa NEXO ke USD ialah $ 1.2861. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nexo?
Had pasaran untuk NEXO ialah $ 831.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEXO?
Bekalan edaran NEXO ialah 646.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEXO?
NEXO mencapai harga ATH sebanyak 4.625207707279189 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEXO?
NEXO melihat harga ATL sebanyak 0.0433327 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEXO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEXOialah $ 705.45K USD.
Adakah NEXO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEXO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEXOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:32:59 (UTC+8)

Nexo (NEXO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NEXO-ke-USD

Jumlah

NEXO
NEXO
USD
USD

1 NEXO = 1.2861 USD

Berdagang NEXO

NEXOUSDT
$1.2856
$1.2856$1.2856
+1.25%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan