Tokenomik Nexo (NEXO)

Lihat cerapan utama tentang Nexo (NEXO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Nexo (NEXO) Maklumat

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Laman Web Rasmi:
https://nexo.com
Kertas putih:
https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Nexo (NEXO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nexo (NEXO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 838.24M
$ 838.24M$ 838.24M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 646.15M
$ 646.15M$ 646.15M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.5845
$ 1.5845$ 1.5845
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0433327
$ 0.0433327$ 0.0433327
Harga Semasa:
$ 1.2973
$ 1.2973$ 1.2973

Tokenomik Nexo (NEXO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nexo (NEXO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEXO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEXO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEXO, terokai NEXO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.