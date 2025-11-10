Nexsay Harga Hari Ini

Harga langsung Nexsay (NEXSAY) hari ini ialah $ 0.0000008345, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEXSAY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000008345 setiap NEXSAY.

Nexsay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- NEXSAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEXSAY didagangkan antara $ 0.0000006881 (rendah) dan $ 0.0000008683 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, NEXSAY dipindahkan +2.22% dalam sejam terakhir dan -73.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 393.03K.

Nexsay (NEXSAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 393.03K$ 393.03K $ 393.03K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.45K$ 83.45K $ 83.45K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Nexsay ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 393.03K. Bekalan edaran NEXSAY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.45K.