Apakah itu Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Edu3Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Edu3Labs (NFE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Edu3Labs (NFE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edu3Labs.

Semak Edu3Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Edu3Labs (NFE)

Memahami tokenomik Edu3Labs (NFE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Edu3Labs (NFE)

Mencari cara membeli Edu3Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Edu3Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Edu3Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Edu3Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Edu3Labs Berapakah nilai Edu3Labs (NFE) hari ini? Harga langsung NFE dalam USD ialah 0.0016755 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NFE ke USD? $ 0.0016755 . Lihat Harga semasa NFE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Edu3Labs? Had pasaran untuk NFE ialah $ 174.88K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NFE? Bekalan edaran NFE ialah 104.38M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFE? NFE mencapai harga ATH sebanyak 0.35603402476610446 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFE? NFE melihat harga ATL sebanyak 0.00068463368763056 USD . Berapakah jumlah dagangan NFE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFEialah $ 46.83K USD . Adakah NFE akan naik lebih tinggi tahun ini? NFE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

