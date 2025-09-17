Lagi Mengenai NFE

Maklumat Harga NFE

Kertas putih NFE

Laman Web Rasmi NFE

Tokenomik NFE

Ramalan Harga NFE

Sejarah NFE

NFE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang NFE-ke-Fiat

NFE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Edu3Labs Logo

Edu3LabsHargae(NFE)

1 NFE ke USD Harga Langsung:

$0.0016755
$0.0016755$0.0016755
+0.01%1D
USD
Edu3Labs (NFE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:05:44 (UTC+8)

Edu3Labs (NFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
24J Rendah
$ 0.0017345
$ 0.0017345$ 0.0017345
24J Tinggi

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

$ 0.0017345
$ 0.0017345$ 0.0017345

$ 0.35603402476610446
$ 0.35603402476610446$ 0.35603402476610446

$ 0.00068463368763056
$ 0.00068463368763056$ 0.00068463368763056

+0.05%

+0.01%

+32.27%

+32.27%

Edu3Labs (NFE) harga masa nyata ialah $ 0.0016755. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFE didagangkan antara $ 0.0015 rendah dan $ 0.0017345 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFE sepanjang masa ialah $ 0.35603402476610446, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00068463368763056.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFE telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +32.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Edu3Labs (NFE) Maklumat Pasaran

No.2885

$ 174.88K
$ 174.88K$ 174.88K

$ 46.83K
$ 46.83K$ 46.83K

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

104.38M
104.38M 104.38M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,599,999.28
899,599,999.28 899,599,999.28

11.59%

BSC

Had Pasaran semasa Edu3Labs ialah $ 174.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 46.83K. Bekalan edaran NFE ialah 104.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899599999.28. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.51M.

Edu3Labs (NFE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Edu3Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000168+0.01%
30 Hari$ +0.0008685+107.62%
60 Hari$ +0.0007846+88.06%
90 Hari$ +0.0008315+98.51%
Perubahan Harga Edu3Labs Hari Ini

Hari ini, NFE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000168 (+0.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariEdu3Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0008685 (+107.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Edu3Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, NFE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0007846 (+88.06%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Edu3Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0008315 (+98.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Edu3Labs (NFE)?

Semak Edu3Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Edu3Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Edu3Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak NFE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Edu3Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Edu3Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Edu3Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Edu3Labs (NFE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Edu3Labs (NFE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Edu3Labs.

Semak Edu3Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Edu3Labs (NFE)

Memahami tokenomik Edu3Labs (NFE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Edu3Labs (NFE)

Mencari cara membeli Edu3Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Edu3Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

NFE kepada Mata Wang Tempatan

1 Edu3Labs(NFE) ke VND
44.0907825
1 Edu3Labs(NFE) ke AUD
A$0.002496495
1 Edu3Labs(NFE) ke GBP
0.001223115
1 Edu3Labs(NFE) ke EUR
0.00140742
1 Edu3Labs(NFE) ke USD
$0.0016755
1 Edu3Labs(NFE) ke MYR
RM0.0070371
1 Edu3Labs(NFE) ke TRY
0.069147885
1 Edu3Labs(NFE) ke JPY
¥0.244623
1 Edu3Labs(NFE) ke ARS
ARS$2.44954749
1 Edu3Labs(NFE) ke RUB
0.1394016
1 Edu3Labs(NFE) ke INR
0.147427245
1 Edu3Labs(NFE) ke IDR
Rp27.46720872
1 Edu3Labs(NFE) ke KRW
2.314217355
1 Edu3Labs(NFE) ke PHP
0.095319195
1 Edu3Labs(NFE) ke EGP
￡E.0.08055804
1 Edu3Labs(NFE) ke BRL
R$0.00888015
1 Edu3Labs(NFE) ke CAD
C$0.002295435
1 Edu3Labs(NFE) ke BDT
0.2040759
1 Edu3Labs(NFE) ke NGN
2.50447038
1 Edu3Labs(NFE) ke COP
$6.519454275
1 Edu3Labs(NFE) ke ZAR
R.0.029069925
1 Edu3Labs(NFE) ke UAH
0.068980335
1 Edu3Labs(NFE) ke VES
Bs0.26808
1 Edu3Labs(NFE) ke CLP
$1.5900495
1 Edu3Labs(NFE) ke PKR
Rs0.47557392
1 Edu3Labs(NFE) ke KZT
0.90664656
1 Edu3Labs(NFE) ke THB
฿0.053130105
1 Edu3Labs(NFE) ke TWD
NT$0.050449305
1 Edu3Labs(NFE) ke AED
د.إ0.006149085
1 Edu3Labs(NFE) ke CHF
Fr0.00130689
1 Edu3Labs(NFE) ke HKD
HK$0.01303539
1 Edu3Labs(NFE) ke AMD
֏0.6407112
1 Edu3Labs(NFE) ke MAD
.د.م0.015029235
1 Edu3Labs(NFE) ke MXN
$0.030678405
1 Edu3Labs(NFE) ke SAR
ريال0.006283125
1 Edu3Labs(NFE) ke PLN
0.00599829
1 Edu3Labs(NFE) ke RON
лв0.007154385
1 Edu3Labs(NFE) ke SEK
kr0.01548162
1 Edu3Labs(NFE) ke BGN
лв0.002764575
1 Edu3Labs(NFE) ke HUF
Ft0.550954665
1 Edu3Labs(NFE) ke CZK
0.03438126
1 Edu3Labs(NFE) ke KWD
د.ك0.0005110275
1 Edu3Labs(NFE) ke ILS
0.005579415
1 Edu3Labs(NFE) ke AOA
Kz1.527335535
1 Edu3Labs(NFE) ke BHD
.د.ب0.000629988
1 Edu3Labs(NFE) ke BMD
$0.0016755
1 Edu3Labs(NFE) ke DKK
kr0.01055565
1 Edu3Labs(NFE) ke HNL
L0.043948365
1 Edu3Labs(NFE) ke MUR
0.075816375
1 Edu3Labs(NFE) ke NAD
$0.029103435
1 Edu3Labs(NFE) ke NOK
kr0.016369635
1 Edu3Labs(NFE) ke NZD
$0.002798085
1 Edu3Labs(NFE) ke PAB
B/.0.0016755
1 Edu3Labs(NFE) ke PGK
K0.00700359
1 Edu3Labs(NFE) ke QAR
ر.ق0.00609882
1 Edu3Labs(NFE) ke RSD
дин.0.16570695

Edu3Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Edu3Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Edu3Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Edu3Labs

Berapakah nilai Edu3Labs (NFE) hari ini?
Harga langsung NFE dalam USD ialah 0.0016755 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFE ke USD?
Harga semasa NFE ke USD ialah $ 0.0016755. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Edu3Labs?
Had pasaran untuk NFE ialah $ 174.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFE?
Bekalan edaran NFE ialah 104.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFE?
NFE mencapai harga ATH sebanyak 0.35603402476610446 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFE?
NFE melihat harga ATL sebanyak 0.00068463368763056 USD.
Berapakah jumlah dagangan NFE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFEialah $ 46.83K USD.
Adakah NFE akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:05:44 (UTC+8)

Edu3Labs (NFE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator NFE-ke-USD

Jumlah

NFE
NFE
USD
USD

1 NFE = 0.0016755 USD

Berdagang NFE

NFEUSDT
$0.0016755
$0.0016755$0.0016755
+0.01%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan