Tokenomik Edu3Labs (NFE)

Lihat cerapan utama tentang Edu3Labs (NFE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Edu3Labs (NFE) Maklumat

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://about.edu3labs.com/
Kertas putih:
https://docs.edu3labs.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a

Edu3Labs (NFE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Edu3Labs (NFE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 225.97K
$ 225.97K$ 225.97K
Jumlah Bekalan:
$ 899.60M
$ 899.60M$ 899.60M
Bekalan Edaran:
$ 104.38M
$ 104.38M$ 104.38M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.37089
$ 0.37089$ 0.37089
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00068463368763056
$ 0.00068463368763056$ 0.00068463368763056
Harga Semasa:
$ 0.002165
$ 0.002165$ 0.002165

Tokenomik Edu3Labs (NFE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Edu3Labs (NFE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NFE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NFE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NFE, terokai NFE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.