Netflix Harga Hari Ini

Harga langsung Netflix (NFLXON) hari ini ialah $ 1,106.13, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NFLXON kepada USD penukaran adalah $ 1,106.13 setiap NFLXON.

Netflix kini berada pada kedudukan #2109 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.01M, dengan bekalan edaran sebanyak 917.21 NFLXON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NFLXON didagangkan antara $ 1,097.61 (rendah) dan $ 1,137.18 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1,265.3897261967002, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1,074.924308360749.

Dalam prestasi jangka pendek, NFLXON dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -2.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 57.34K.

Netflix (NFLXON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2109 Modal Pasaran $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) $ 57.34K$ 57.34K $ 57.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 917.21 917.21 917.21 Jumlah Bekalan 917.20819483 917.20819483 917.20819483 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Netflix ialah $ 1.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.34K. Bekalan edaran NFLXON ialah 917.21, dengan jumlah bekalan sebanyak 917.20819483. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.